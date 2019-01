Doi români au dat lovitura cu un restaurant în Paris. Localul lor a fost inclus de Vogue printre cele mai bune

Foto: Facebook/Alexandrescu Bogdan

Un clujean şi un bucureştean s-au asociat şi au deschis un resturant în zona bună a Parisului, iar rezultatul a fost pe măsură.

Ibrik Kitchen, localul deţinut de cei doi români, a fost inclus recent de revista Vogue în topul celor mai bune resturante ale momentului din capitala Franţei. Cei doi chefi români au fost remarcaţi şi de cotidianul Le Figaro şi de celebra revistă Vogue, care a inclus resturantul lor printre primele cinci cele mai bune din Paris, notează blogul De Corina.

Ovidiu Malişevschi a studiat la celebra şcoală Le Cordon Bleu, apoi a făcut un stagiu cu Frederic Simonin şi a lucrat în restaurantul La Dame de Pic, ce aparţine Chef Anne-Sophie Pic, a patra femeie-Chef care a câştigat 3 stele Michelin cu restaurantul Maison Pi, câştigând şi Best Female Chef – The World’s 50 Best Restaurants 2011. În România, Ovidiu a participat, în trecere, la emisiunea „Chefi la Cuţite”. Bogdan Alexandrescu (a.k.a. Dexter) recunoscut pentru mustăţile ce îi aduc un omagiu lui Dali, pasionat de zona de food style, finalist in primul sezon “Masterchef”, a studiat la l’Ecole Pratique des Hautes Etudes du Goût din Paris, scrie Adevarul.