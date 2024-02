"Poate să rămână aici" | Un român din Olanda l-a făcut pe un localnic să uite de toate prejudecățile despre țara noastră

O întâmplare din zona faptului divers, în care protagonist este un tânăr român venit la muncă în Olanda, este relatată de presa locală din această țară.

Sursa foto: wegdamnieuws.nl/ Profimedia Images

Relatarea este semnată chiar de șeful publicației, Raymond Wegdam.

"Multă lume are anumite temeri legate de România, pe seama reputației sale, însă eroul meu infirmă toate aceste păreri preconcepute.

După ce am luat cina în Delden la un coleg, am pedalat spre casă iar în dimineața următoare, la ora 6:56, am primit un mesaj pe căsuța vocală, de pe un număr românesc, în care era vorba despre un portofel. Am ignorat mesajul.

După câteva ore, am primit un telefon de la Stefan Hemel: portofelul meu fusese găsit și predat lucrătorilor de la un magazin. Deci, nu-l pierdusem!

După câteva cercetări, am ajuns la următoarea reconstituire a faptelor, prin intermediul lui Vincent Nollen.

Cel care mi-a găsit portofelul este Ioan Comăniciu, un român de 31 de ani din localitatea Sâmbăta de Sus, de lângă Brașov. Comăniciu lucrează la brutăria lui Nollen și trăiește în Stegenhoek, unde m-am deplasat, sâmbătă, pentru a-i mulțumi. Am ajuns după prânz și l-am găsit în pat, pentru că lucrase în schimbul de noapte.

'Portofelul era ud, pentru că în noaptea aceea plouase. Am găsit un număr de telefon în el. M-am gândit că portofelul nu-mi aparținea și că trebuie să fac ceva cu el. Încerc să fiu un om corect. Colegul meu polonez de la brutărie mi-a spus că cel mai bine ar fi să-l predau la un supermarket și asta am făcut', a povestit Comăniciu.

El spune că este foarte mulțumit de traiul său în Olanda.

'Am colegi drăguți, un patron de treabă și îmi place foarte mult în Hengevelde. În România, am lucrat pe linia de asamblare, dar ce fac aici e diferit. Sunt aici de un an și jumătate, însă sper să rămân mult timp'", mărturisit Comăniciu în finalul relatării lui Raymond Wegdam.

Acesta din urmă pune propria sa concluzie întâmplării în care un român i-a recuperat portofelul pierdut: "Toate statele UE doresc să primească România în Schengen, cu excepția Olandei (și a Austriei, cel mai mare oponent, n.r.). Erou meu român poate, cu certitudine să rămână aici, în ceea ce mă privește!"