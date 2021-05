Trei cetățeni români, aleși consilieri locali la alegerile din Anglia: ”Este un moment istoric! Munca grea abia începe acum!”

Alexandra Bulat a fost aleasă consilier județean în Cambridgeshire din partea Partidului Laburist în circumscripția Abbey din orașul Cambridge. Aceasta s-a situat pe primul loc cu 41% înaintea candidatului Partidului Verzilor, potrivit rfi.ro.

Alegerea Alexandrei a coincis cu pierderea majorității în consiliu de către Partidul Conservator, ceea ce deschide posibilitatea formării unei noi majorități formate din Partidul Liberal Democrat, Partidul Laburist și patru independenți.

”Nu suntem aici doar ca să trăim și să muncim, vrem să fim implicați, să votăm și, de ce nu, să candidăm și să fim reprezentați în politică indiferent de preferințe”

"Unii candidați nu vor să vorbească cu alegătorii pe anumite subiecte, cu ar fi de pildă politica de imigrație. Eu vreau să vorbesc cu oamenii chiar dacă nu sunt de acord cu mine, să prezint o imagine mai bună a europenilor și a românilor, să avem o imagine mai pozitivă, pentru că să fim sinceri, românii nu au avut cea mai bună imagine, și din cauza tabloidelor care publică articole negative despre ei.

Sunt foarte bucuroasă că în sfârșit avem un român în politică. Nu suntem aici în Marea Britanie doar ca să trăim și să muncim, vrem să fim implicați, să votăm și, de ce nu, să candidăm și să fim reprezentați în politică indiferent de preferințe”, a declarat la RFI Alexandra, care are un doctorat în sociologie la University College London și un masterat la Universitatea Cambridge.

”Este un moment istoric! Munca grea abia începe acum!”

Un alt candidat al Partidului Laburist ales este Nicu Ion, care a câștigat 66% din voturi în circumscripția Elswick a consiliului municipal Newcastle, cel mai mare oraș din nord-estul Angliei cu peste 300.000 de locuitori. Aici Partidul Laburist are o majoritate confortabilă, cu 52 de consilieri din 78.

“Este oficial! Am fost ales consilier în circumscripția Elswick din Consiliul Municipal Newcastle City! E Masiv! Mulțumesc tuturor alegătorilor și susținătorilor! Este un moment istoric! Munca grea abia începe acum!” a postat pe pagina sa de Facebook Nicu Ion, profesor de matematică și student post-universitar la Universitatea Durham, etnic rom.

“ Îmi doresc ca de experiența mea să beneficieze persoanele vulnerabile și să fiu o voce pentru ele“

Angela Perescu-Boatwright a fost aleasă consilier local la Exmouth în comitatul Devon din sud-vestul Angliei, unde a candidat din partea Partidului Liberal Democrat, obținând 1035 de voturi față de cele 645 ale candidatului Partidului Conservator.

“Am fost invitată de către Partidul Liberal Democrat sa candidez pentru poziția de consilier la primăria orașului în care locuiesc, Exmouth și am fost onorată să accept invitația. Am fost copleșită de numărul de voturi și sunt fericită că am fost aleasă să reprezint și să susțin oamenii care m-au ales în consiliul local.

Pentru mine este important să susțin spiritul comunitar care există în acest oraș și îmi doresc ca de experiența mea să beneficieze persoanele vulnerabile și să fiu o voce pentru ele. Îmi doresc de asemenea să contribui la menținerea locurilor de frumusețe naturală de care ne bucurăm din plin în acest oraș.” a declarat Angela la RFI.

