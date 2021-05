Victor Ponta, despre eşecul celui mai mare proiect de cercetare din lume, laserul de la Măgurele: "Ne cer şi banii înapoi şi nu va funcţiona nimic acolo"

Victor Ponta a declarat, în direct la Antena 3, că din păcate, situaţia laserului de la Măgurele este foarte gravă. Fostul prim-ministru a oferit informaţii despre probleme care au dus la ineficienţa proiectului de la Măgurele.

"Eu vreau să vă spun un pic povestea. În 2012 am devenit prim-ministru şi au venit nişte specialişti, după aceea a venit domnul Costoiu, domnul Pricopie. Mi-au spus că există această posibilitate ca România să primească cel mai mare proiect de cercetare finanţat vreodată din bani europeni. Ce proiect e ăsta? Păi, uite, la Măgurele, unde de pe vremea lui Ceauşescu, aveam noi ceva, s-ar putea să primim proiectul. Cert este că un an de zile, au lucrat mulţi oameni. Eu am fost la Bruxelles şi am vorbit cu preşedintele Comisiei de atunci, dar munca adevărată a fost făcută de cei de sub noi, cum se întâmplă întotdeauna. În 2013 sau 2014, nu mai ţin minte exact, România a primit, surprinzător, cel mai mare proiect european de cercetare. Din câte ştiu, nu există alt proiect singur, de 300 de milioane de euro, bani nerambursabili. Am fost la Măgurele cu comisarul Hahn, era atunci comisar pentru fonduri structurale, după aceea a trecut Corina Creţu în locul său, în 2014.

Am fost la Măgurele, am turnat acolo primul metru cub de beton. Am şi acum costumul, că mi l-am stricat cu beton. Am fost foarte fericit. Am zis, uite, România ajunge pe harta lumii într-un domeniu în care ştiţi că stăm foarte prost. Cercetarea în România e un dezastru. Din vina noastră, nu a altora.

"Ne cer şi banii înapoi şi nu va funcţiona nimic acolo"

Acum, am tot auzit de probleme, sunt foarte multe detalii pe care vi le pot spune cei de acolo, dar rezultatul este că la şapte ani după, nu doar că nici nu ne-au primit ca membri fondatori în asociaţia care gestionează aceste proiecte, dar acum, înţeleg că ne cer şi banii înapoi şi nu va funcţiona nimic acolo.

Întrebay cine este de vină pentru acest eşec ruşinos, Victor Ponta a spus că va face o listă mare şi "în final nu o să fie nimeni de vină, pentru că aşa e la noi".

Este un proiect mare care a început bine. Banii s-au luat, s-au semnat contractele, s-a apucat lumea de treabă. Ştiţi cine e de vină? De la mine, din 2015 până azi, domnul Cîţu cred că e al şaselea premier (...) Fiecare care vine zice, stai domne, ăla dinaintea mea, ba chiar dacă vine de acelaşi partid (...)

"Un proiect care ne punea pe harta lumii, ajunge un eşec de marcă"

Cert e că lucrurile nu merg aşa în lume şi uite, după şapte ani, un proiect care ne punea pe harta lumii, toată lumea zice că o să vină la Bucureşti, cei mai mari cercetători, ajunge un eşec de marcă. Aş vrea să ştiu dacă e cineva de vină, sau tot aşa, turcii, tătarii?, a spus Victor Ponta, miercuri, în exclusivitate la Antena 3.

De asemenea, fostul premier al României a scris pe pagina sa de Facebook, despre cum a fost exclusă România din proiectul ELI-ERIC, cel mai mare proiect de cercetare din Uniunea Europeană, pe care l-a fondat alături de Ungaria și Cehia.

"Romania 2021 - si fara Proiectul ELI si cu banii luati! Intr-adevar “lucru bine facut”

In 2013 , dupa o munca de peste un an alaturi de toata Echipa “Ponta” am obtinut pentru Romania ( la Magurele) cel mai mare proiect de cercetare finantat din bani europeni - ELI ( 300 de milioane de Euro fonduri nerambursabile)!

In 14 Iunie 2013, alaturi de Comisarul European J Hahn si de Ministrii Pricopie si Costoiu am asistat la demararea lucrarilor - Romania intra pe harta mondiala a Cercetarii !

Dupa care “s-a decis” ca #PuieMonta ! Sa vina Ciolos …. Si cei “frumosi si liberi” ! Sa fim siguri ca nu mai le luam noi banii si proiectele europenilor !

Atat s-au priceput toti cei veniti dupa - incat nici macar nu ne-au primit ca tara ca membru fondator al ELI", a scris Victor Ponta pe contul său de socializare.

