Antena 3 › Externe › Dodon anunță că îl va expulza pe ambasadorul României şi alți diplomați occidentali dacă va câştiga alegerile din iulie Dodon anunță că îl va expulza pe ambasadorul României şi alți diplomați occidentali dacă va câştiga alegerile din iulie

Dodon anunță că îl va expulza pe ambasadorul României şi alți diplomați occidentali dacă va câştiga alegerile din iulie

Liderul prorus al socialistilor moldoveni, Igor Dodon, ameninta cu expulzarea unor ambasadori occidentali in cazul in care blocul electoral format din Partidul Socialist si comunisti va castiga alegerile legislative din 11 iulie, pe motiv ca acestia s-ar implica in treburile interne ale Republicii Moldova.