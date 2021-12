Doliu în politica internațională: A murit Harry Reid, fostul lider democrat al Senatului american

"A murit în pace în această după-amiază", a anunțat soția lui Harry Reid într-un comunicat, precizând că decesul a intervenit după o luptă de patru ani cu un cancer pancreatic.

Lider al majorităţii din Senat între 2007 şi 2015, parlamentarul democrat a fost o figură emblematică într-o perioadă ce a acoperit finalul preşedinţiei lui George W. Bush şi o mare parte a mandatelor lui Barack Obama.



Harry Reid şi-a folosit experienţa îndelungată în Congres în special pentru a-l ajuta pe preşedintele democrat să obţină votarea reformei asigurărilor de sănătate Obamacare, unul dintre cele mai importante proiecte legislative din cei opt ani petrecuţi la Casa Albă.



Reid s-a născut şi a crescut în micul oraş minier Searchlight, statul Nevada (vest), într-o casă fără apă curentă.Considerat mai conservator decât majoritatea democraţilor din Senat, acest mormon practicant, deosebit de bun orator, s-a opus ferm avortului, o poziţie care i-a atras frecvent opoziţia frontală a unor colegi din partidul său, scrie Agerpres.

O serie de omagii din partea democraţilor a urmat rapid după anunţul decesului său. Barack Obama a dat publicității o scrisoare pe care soţia lui Harry Reid i-a cerut să o scrie cu puţin timp înainte de moartea lui, în care fostul preşedinte îi mulţumeşte "unui bun prieten".

Și președintele Joe Biden a transmis și un mesaj, în care afirmă că Harry Reid a fost un boxer care nu a renunțat niciodată la luptă și un mare patriot.

Actualul şef al Senatului, democratul Chuck Schumer, susține că Harry Reid "nu a uitat niciodată de unde a venit şi şi-a folosit instinctul de boxer pentru a lupta fără teamă împotriva celor care le făceau rău celor săraci şi clasei mijlocii".

La rândul său, fostul preşedinte democrat Bill Clinton a afirmat că Harry Reid "nu s-a ferit niciodată de luptele politice necesare, dar era convins că, pentru o democraţie funcţională, compromisul este vital".

A son of Searchlight, Nevada, Harry never forgot his humble roots. A boxer, he never gave up a fight. A great American, he looked at challenges and believed it was within our capacity to do good — to do right.



May God bless Harry Reid, a dear friend and a giant of our history.