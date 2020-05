Donald Trump a anunțat că a trimis Garda Națională în stradă: George Floyd nu a murit în zadar

Protestatarii au incediat clădiri, mașini și au vandalizat magazine, în timp ce cereau să se facă dreptate pentru afro-americanul George Floyd, în vârstă de 46 de ani.

În urma incidentului, patru ofițeri implicați în arestarea lui Floyd, au fost concediați și sunt cercetați. Momentan sunt încă în libertate, ceea ce a stârnit nemulțumirea manifestanților.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că George Floyd nu a murit în zadar.

Trump anunță că trimite Garda Națională în stradă

"Garda Națională a ajuns la fața locului. Se află în Minneapolis și sunt complet pregătiți. George Floyd nu a murit în zadar. Să-i respectăm memoria!!!", a scris Trump pe Twitter.

