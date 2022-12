Cum arată drona care a lovit bombardierele Tu-95 la sute de kilometri în interiorul Rusiei | Este similară cu cea care a survolat România în martie

Concepută pentru misiuni de recunoaștere, Tu-141 a fost produsă între anii 1979 și 1989 într-un număr de 142 de exemplare, conform informațiilor disponibile pe internet.

Are o lungime de aproximativ 14,3 metri și o anvergură de 3,9 metri, la o greutate de 6,2 tone.

Este propulsată de un motor cu turbină și poate atinge o viteză maximă de 1.100 de kilometri pe oră.

Raza de acțiune este de 1.000 kilometri iar plafonul de zbor, 6.000 metri.

Ucrainenii ar fi modificat aceste vechi drone, echipându-le cu sisteme GPS menite să permită zborul la altitudini joase, pentru evitarea radarelor inamice.

De asemenea, aparatul fără pilot ar fi fost dotat cu o încărcătură explozivă de câteva zeci de kilograme.

Imagini captate de camere de supraveghere în apropierea bazei Engels în dimineața de 5 decembrie surprind (la secunda 15 în clipul următor) sunetul produs de survolul dronei care avea să avarieze bombardierele ruse Tu-95.

La secunda 42 este captat fulgerul luminos al exploziei iar după alte 19 secunde, se aude și zgomotul puternic al deflagrației.

