Nascută în urma unui viol, o femeie și-a răzbunat mama după mai bine de 40 de ani

Carvell Bennett, în vârstă de 74 de ani, a fost găsit vinovat de un tribunal din Birmingham, un oraş din centrul Angliei, pentru un viol comis în anii 1970 asupra unei minore de 13 ani şi a fost condamnat la 11 ani de închisoare.

După viol, victima a descoperit că era însărcinată şi a născut la vârsta de 14 ani o fetiţă, pe care a dat-o spre adopţie.

Acel copil, care nu putea fi identificat pentru ca identitatea mamei sale să fie protejată, a descoperit adevărul despre venirea sa pe lume abia atunci când a putut să consulte dosarul de adopţie când a devenit adult, la vârsta de 18 ani.

”Am vrut dreptate pentru mama mea și am vrut dreptate pentru mine. Ramificațiile a ceea ce Bennett a ales să facă mi-au modelat întreaga viață.

Din cauza acelei infracțiuni sunt în viață. Eu sunt dovada unui viol asupra unui copil”, a spus femeia.

Daisy a fost adoptată de o familie albă și s-a luptat întreaga copilărie să se integreze în acel mediu: „Îmi amintesc că eram foarte mică și mă gândeam la mama mea biologică în fiecare zi.

Rasa a fost o problemă imensă pentru mine”, a spus ea.

La momentul comiterii infracțiunii sexuale, aceasta a fost muşamalizată de către autorităţile britanice și doar efoturile fiicei născute din viol și determinatea ei de a-și mobiliza și mama au făcut ca dosarul să fie redeschis.

Gratie unei analize a ADN-ului ei, Carvell Bennett a fost identificat in mod oficial drept parinte biologic, in conditiile in care el negase intotdeauna aceasta paternitate.

Acuzatul a refuzat să prezinte scuze și a recunoscut că a întreţinut raportul sexual, dar a afirmat că victima fusese de acord şi că el credea că tânăra avea 16 ani.

Judecătorul a considerat însă că aceste afirmaţii sunt „ridicole”.

