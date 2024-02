Ea este Sofia, o elevă de 10 ani din Cluj, care a defilat la New York Fashion Week

Sofia, o eleva de 10 ani din Cluj-Napoca, a defilat la New York Fashion Week, în cadrul unui eveniment la Edisson Ballroom din Manhattan.

Sursa foto: Facebook Catalina Buzdun-Rafaila

Sofia, elevă în clasa a IV-a la Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca, a participat alături de alți 11 copii din România, coordonați de Catalina Buzdun Rafaila, IT kids USA LLC, la New York Fashion Week, eveniment care a avut loc în perioada 9-10 Februarie la Edisson Ballroom din Manhattan.

Sofia a defilat în cadrul show-ului punând în valoare ținuta designerului georgian de mare anvergură, XATKO. Eleva s-a bucurat de fiecare moment din şedinţa foto și de aparițiile pe Times Square Billboards, statuia Libertății , 9/11 memorial, Summit Vanderbilt, Empire State Building și multe alte atracții.

Potrivit Ştiri de Cluj, Sofia este un copil cu visuri mărețe, foarte ambițioasă, extrem de pozitivă și caldă. Printre pasiunile ei se numără muzica, dansul, actoria, lectura dar și matematica. Iar ca planuri de viitor Sofia îşi doreşte să facă înconjurul lumii.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi urmări imagini cu elevii români la New York Fashion Week.

În timpul New York Fashion Week, designeri de top precum Tom Ford, Michael Kors, Marc Jacobs și Proenza Schouler şi-au arătat noile colecții prin prezentari, întâlniri private și prezentări. Au fost de asemenea şi spectacole și evenimente de la designeri și mărci emergente.

Dincolo de programul oficial al Săptămânii Modei din New York, există și multe expoziții de modă, evenimente din industrie și petreceri care au loc în oraș.

New York Fashion Week atrage un public uriaș nu doar din industria modei, ci și din mass-media, celebrități și pasionați de modă.

Locațiile centrale pentru New York Fashion Week includ Spring Studios, Skylight on Moynihan, Eyebeam, Gallery și The Shed.

New York Fashion Week este, fără îndoială, unul dintre cele mai mari evenimente de modă la nivel global.

Edițiile din februarie și septembrie 2024 sunt foarte așteptate să dezvăluie noi look-uri și tendințe majore pentru sezoanele următoare.