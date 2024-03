"Echivalentul unei lovituri nucleare!" | România ajută Ucraina, după ce Rusia a atacat cu rachete cel mai mare baraj hidroenergetic din țară, situat lângă Zaporojie

Lovitura a fost consemnată în noaptea de joi spre vineri, când a avut cel mai amplu val de atacuri aeriene ruse din ultima perioadă.

Ucrainenii spun că Rusia a lansat peste 150 de rachete și drone, dintre care apărarea antiaeriană a țării ar fi doborât 92.

La barajul de lângă Zaporojie, atacul rus a lovit un troleibuz care transporta muncitori la centrala hidroelectrică.

Potrivit presei ucrainene, vehiculul a ars complet. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la victimele atacului.

Petro Andriușcenko, un consilier al primarului în exil al orașului Mariupol, sub ocupație rusă, a distribuit imagini cu troleibuzul incinerat.

Barajul hidroenergetic a rămas în funcțiune după atac, conform surselor ucrainene.

Compania Ukrinhidroenergo, care administrează rețeaua de baraje din Ucraina, a semnalat că loviturile ruse au provocat un incendiu la centrala electrică, dar că nu există risc de fisuri sau rupere.

Hitting largest Ukrainian hydro power plant and the dam is nothing less than using weapons of mass destruction, akin to nuclear weapons. Are we still merely allowed to watch this? pic.twitter.com/l5uFgrpyvy