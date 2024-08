Elon Musk a dat în judecată marile agenții de publicitate, pentru că s-ar fi înțeles să nu mai plaseze reclame pe rețeaua X

Elon Musk. Sursa foto: Getty Images

Rețeaua socială X a lui Elon Musk a acuzat un grup important de agenții de publicitate de încălcări antitrust, într-un nou proces care susține că acestea au conspirat pentru a "boicota" publicitatea pe platformă, potrivit CNN.

Procesul susține că un grup influent din industria publicitară s-a organizat "pentru a reține în mod colectiv miliarde de dolari în publicitate de la Twitter", deoarece grupul era îngrijorat că platforma a deviat de la standardele de siguranță a mărcii, după achiziția lui Musk la sfârșitul anului 2022.

Grupul este Global Alliance for Responsible Media, cunoscut și sub numele de GARM, o inițiativă voluntară a industriei publicitare condusă de World Federation of Advertisers, care își propune să ajute mărcile să evite ca reclamele lor să apară alături de conținut ilegal sau dăunător.

GARM numără mai mult de 100 de companii importante ca membri. Patru dintre aceste companii - CVS, Unilever, Mars și compania daneză de energie Ørsted - au fost, de asemenea, numite pârâte în procesul care a fost intentat marți la tribunalul federal din Texas.

"Ei au conspirat pentru a boicota X, ceea ce ne amenință capacitatea de a prospera în viitor"

Procesul este cel mai recent efort al X de a-și revigora activitatea de publicitate de bază, care s-a prăbușit de la preluarea companiei de către Elon Musk. Multe mărci și-au retras cheltuielile din cauza temerilor că reclamele lor ar putea fi difuzate alături de dezinformări sau discursuri instigatoare la ură, pe care Musk însuși le-a promovat ocazional.

Procesul continuă, de asemenea, obiceiul lui Musk de a se certa cu agenții de publicitate pe ai căror bani se bazează. Anul trecut, el a spus mărcilor care au părăsit platforma să "se ducă dracului".

Liderii X au prezentat alternativ afacerile publicitare ale platformei ca fiind în redresare, apoi în dificultate, apoi din nou în redresare. Dar Linda Yaccarino, CEO al X, a prezentat un tablou sumbru într-un videoclip postat luni pe platformă. "Ei au conspirat pentru a boicota X, ceea ce ne amenință capacitatea de a prospera în viitor", a spus ea despre membrii GARM, adăugând că pierderea de dolari din publicitate a pus compania "în pericol pe termen lung".

Membrii GARM "sunt de acord să adopte, să implementeze și să aplice standardele GARM de siguranță a mărcii, inclusiv prin reținerea publicității de pe platformele social media considerate de GARM ca fiind neconforme cu standardele de siguranță a mărcii", se arată în proces. După ce GARM a cerut în mod public X, cunoscut atunci sub numele de Twitter, să respecte standardele sale de siguranță a mărcii după preluarea controlului de către Musk, multe companii afiliate GARM "au întrerupt brusc sau și-au redus drastic achizițiile de publicitate", se afirmă în proces.