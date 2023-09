Tatăl lui Elon Musk se teme că fiul său ar putea fi asasinat din cauza influenţei pe care o are asupra deciziilor guvernamentale

Errol Musk, tatăl multi-miliardarului Elon Musk, și-a exprimat în presa americană temerile că fiul său ar putea fi asasinat.

Sursa foto: hepta

Într-o declarație pentru ediția din SUA a tabloidului britanic The Sun, Errol Musk, în vârstă de 77 de ani, a evocat perspectiva ca Elon Musk să fie asasinat de un așa-numit "guvern din umbră", din cauza pozițiilor omului de afaceri în legătură cu războiul Rusiei în Ucraina.

Tatăl fondatorului Tesla și SpaceX a criticat, în context, un articol din publicația The New Yorker în care este analizată influența celui mai bogat om din lume asupra deciziilor guvernamentale ale SUA privind războiul din Ucraina.

În materialul din The New Yorker, oficiali ai Pentagonului sunt citați spunând că Elon Musk a fost tratat ca un "oficial neales" și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la atitudinea conciliantă a acestuia față de președintele rus Vladimir Putin.

Citește și: Secretele discuţiei Elon Musk - Vladimir Putin. Cum se putea schimba soarta războiului

De asemenea, articolul a subliniat importanța sateliților Starlink ai SpaceX în asigurarea comunicațiilor pentru armata ucraineană.

"Este o lovitură sponsorizată de 'guvernul din umbră' asupra lui Elon", a declarat Errol Musk pentru The Sun, cu privire la articolul din The New Yorker.

Iar când reporterul The Sun l-a întrebat dacă se teme că "guvernul din umbră" ar putea să-l asasineze pe fiul său, Errol Musk a răspuns: "Da!"

Șeful SpaceX pare să aibă o relație tensionată cu tatăl său și l-a numit anterior "o ființă umană groaznică".

Șeful SpaceX, urmat de doi bodyguarzi chiar și la baie

Pe de altă parte, chiar Elon Musk pare să acorde o atenție sporită propriei sale securități.

Miliardarul în vârstă de 52 de ani a declarat - în glumă - anul trecut că ar putea "muri în circumstanțe misterioase", ca urmare a faptului că a furnizat terminale Starlink soldaților ucraineni.

Un inginer din compania lui Musk a spus, la rândul său, pentru BBC că șeful SpaceX este însoțit inclusiv la baie de doi bodyguarzi.

Preocupările lui Elon Musk în legătură cu securitatea personală au devenit evidente în timpul controversei publice focalizate pe urmărirea avionului său privat, în decembrie anul trecut.

Jurnaliștii care au distribuit linkuri către contul @ElonJet de pe X(Twitter) au fost excluși temporar de pe rețeaua socială, iar Musk i-a acuzat că vor să-i facă rău.

De asemenea, miliardarul a invocat un incident în care o mașină ce îl transporta pe fiul său a fost urmărită în trafic și a estimat că urmăritorii l-ar fi vizat, de fapt, pe el.

Sursa: Yahoo News