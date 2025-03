Elon Musk avertizează Ucraina: "Dacă închid Starlink, frontul lor se va prăbuși. Vor pierde inevitabil." Ce îi răspunde un ministru UE

Multimiliardarul Elon Musk, aparent cel mai influent asociat al președintelui american Donald Trump, a avertizat Ucraina că linia frontului ținută de Kiev se va prăbuși dacă va opri sistemul de comunicații Starlink, pe care îl deține.

Musk a postat pe rețeaua sa, X, acest avertisment, după ce la începutul săptămânii actuala administrație americană a confirmat că a sistat ajutorul militar pentru Ucraina, precum și schimbul unor informații între serviciile secrete dintre cele două țări.

Mișcarea Washingtonului a permis Moscovei să întreprindă în ultimele zile atacuri masive asupra Ucrainei, soldate cu zeci de morți în rândul civililor.

"L-am provocat literalmente pe Putin la o luptă fizică unu la unu deasupra Ucrainei, iar sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri.

Ceea ce mă dezgustă sunt anii de măcel (pierduți) într-un impas pe care Ucraina îl va pierde în mod inevitabil.

Oricui îi pasă cu adevărat, gândește cu adevărat și înțelege cu adevărat vrea ca 'tocătorul de carne' să se oprească.

PACE ACUM!!!", spune Musk într-un reply către un internaut care îi cerea să nu se mai prefacă în legătura cu statutul de agresor al lui Putin și cu cel de victimă al Ucrainei.

"Pare că, din anumite motive, te concentrezi doar pe criticarea Ucrainei, nu și a lui Putin", i-a scris @Adam Lowisz miliardarului.

La începutul invaziei ruse din 2022, Elon Musk a furnizat gratuit internet pentru armata ucraineană prin sistemul său de minisateliţi, ceea ce a permis Kievului să aibă comunicații sigure.

Ulterior, Elon Musk a cerut administrației Biden să fie plătit pentru serviciul Starlink furnizat Ucrainei, amenințând cu sistarea acestuia.

De asemenea, el a propus la un moment dat şi o "soluție de pace" prin care se pronunța ca Rusia să păstreze Crimeea. Inițiativa a stârnit iritare la Kiev și aprecieri la Moscova.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikoski, i-a răspuns duminică lui Elon Musk, reamintindu-i acestuia că Varșovia este cea care plătește pentru serviciile Starlink din Ucraina.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE