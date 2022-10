Reacția lui Elon Musk, după acuzațiile că Vladimir Putin s-a folosit de el pentru a-și transmite public "planul de pace"

Presa a relatat, de fapt, spusele lui Ian Bremmer, președintele grupului de consultanță Eurasia.

Musk a lansat, recent, pe Twitter, un controversat sondaj, menit să reflecte opiniile urmăritorilor săi - în număr de aproape 108 milioane - asupra unui "plan de pace" în patru puncte în Ucraina.

Cel mai controversat punct prevede recunoașterea, pe plan mondial, a revenirii Crimeei la Rusia - peninsula fiind anexată ilegal de Moscova în 2014.

Musk numește acest punct "corectarea greșelii istorice" a liderului sovietic Nikita Hrușciov, care a cedat Crimeea Ucrainei în secolul trecut.

Majoritatea participanților la sondaj s-au pronunțat împotriva "planului" propus de Musk.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.