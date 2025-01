Elveția a mobilizat armata și avioane de luptă pentru securitatea Forumului Economic Mondial de la Davos

Soldaţii vor ajuta la protejarea infrastructurii reuniunii liderilor mondiali la Davos. Sursa foto: Getty Images

Câteva mii de militari elveţieni au fost desfăşuraţi în staţiunea montană elveţiană Davos cu o săptămână înaintea începerii reuniunii Forumului Economic Mondial, eveniment ce reuneşte în fiecare an lideri mondiali, şefi de companii şi activişti, transmite DPA, citat de Agerpres.



Soldaţii vor ajuta la protejarea infrastructurii reuniunii şi a participanţilor de rang înalt, a indicat armata elveţiană într-un comunicat emis luni.



Avioane de luptă cu armament la bord efectuează misiuni permanente de patrulare, adaugă comunicatul.



Ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial va avea loc între 20 şi 24 ianuarie. Ca în fiecare an, sunt aşteptaţi în staţiunea din estul Elveţiei în jur de 2.500 de participanţi din domeniile economiei, politicii, societăţii civile, ştiinţei şi culturii.



Fundaţia Forumului Economic Mondial urmează să anunţe în această săptămână numele şefilor de guvern şi al miniştrilor care vor fi prezenţi la Davos.



Parlamentul Elveţiei a autorizat desfăşurarea a până la 5.000 de militari pentru a asigura protecţia conferinţei. Printre altele, ei vor asigura transportul personalităţilor, vor supraveghea spaţiul aerian şi vor securiza infrastructuri precum liniile de electricitate.



În spaţiul aerian al staţiunii elveţiene se vor aplica restricţii de zbor.