"Este vie şi este ostatică în Gaza" | Răsturnare de situaţie în cazul lui Emily, fetiţa de 8 ani, despre care tatăl ei a spus că este recunoscător că a fost ucisă şi nu răpită de terorişti

Emily Hand, o fetiță de 8 ani din Kibbutz Be'eri, despre care s-a raportat că a fost ucisă în atacul Hamas din 7 octombrie, ar fi în viață printre cei ținuți ostatici în Gaza, notează presa israeliană. Vestea a venit ca un şoc pentru familie care este acum îngrijorată de felul în care este tratată micuţa.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Potrivit familiei vestea că Emily ar putea fi, de fapt, în viaţă şi ţinută ostatică în Gaza a venit pe data de 31 octombrie. De atunci, alături de autorități, mai ales că micuţa are şi cetățenie irlandeză se fac demersuri pentru a afla care este starea ei şi ce se poate face pentru a o salva.

Mai mult, în speranța că apelul lor va fi auzit familia lui Emily a făcut un apel în studioul Channel 12 pentru a-i transmite că este iubită şi se face tot posibilul ca ea să ajungă teafără acasă.

Sora lui Emily, Natalie, a transmis un mesaj emoţionant.

"Vreau să-ți spun că facem totul pentru a te aduce acasă. Știm că ești ținută ostatică. Te iubim foarte mult și ne este dor de tine", a transmis cu emoție Natalie, potrivit The Times of Israel

Reamintim că Emily a ajuns în atenţia publică după ce tată ei Thomas a povestit, într-un interviu pentru CNN, cum teroriștii Hamas au atacat Kibbutz-ul Be'eri, acolo unde fetița se afla în vizită la o prietenă.

Când a fost informat că fiica sa Emily, în vârstă de 8 ani, a fost ucisă în urma atacului din 7 octombrie, bărbatul a primit cu bucurie vestea, subliniind că moartea în acest caz este mult mai ușoară decât să fii ostatic Hamas.

"Au spus doar că au găsit-o pe Emily, e moartă și eu am zis: da. Am spus, da și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam. Era cea mai bună, posibil, la care speram: să fie moartă sau să fie în Gaza. Şi dacă știți ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta e mai rău decât moartea. Este mai rău decât moartea. Felul în care te tratează. Nu au mâncare, nu au apă.

"Ar fi fost într-o cameră întunecată, îngrozită în fiecare minut"

Ar fi fost într-o cameră întunecată, plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de zile. Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută", a mai spus, în lacrimi, tatăl lui Emily, într-un interviu cutremurător pentru CNN.

Acum familia lui Emily aşteaptă cu speranță ca autorităţile că vină cu vești bune şi în curând să o strângă în braţe în siguranță.