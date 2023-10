"Este mai uşor să mori decât să fii ostatic" | Mărturiile cutremurătoare ale unui tată care a aflat că fiica lui de 8 ani a fost ucisă de Hamas

Teroriștii Hamas au intrat din casă în casă, au ucis şi torturat copii, femei şi bătrâni, iar unii au fost răpiţi. Un tată a povestit, în lacrimi, cum fiica sa a fost omorâtă şi descrie acest lucru ca fiind o binecuvântare, pentru că moartea este mai uşoară decât ceea ce păţesc ostaticii în Făşia Gaza.

În jur de 150 de israelieni au fost răpiți de Hamas şi se află acum în mâinile teroriştilor.

Era ora 7:11 sâmbătă dimineața, când militanții au ajuns la kibbutzul Be'eri. Imaginile de pe camerele de supraveghere îi arată cum stau la pândă până când sosește o mașină. Îl împușcă pe șofer și intră în incintă. Au venit mai mulți pe motociclete, cu o liniște stranie și fără să se grăbească, aparent. Thomas Hand a auzit împușcăturile și s-a gândit imediat la fiica sa de opt ani, Emily, care locuia la un vecin.

"Ea nu o face foarte des. Dar, din nefericire, în acea noapte, în noaptea respectivă, vineri seara, ea s-a dus să doarmă acasă la prietena ei", a povestit Thomas Hand, tatăl lui Emily.

Timp de 12 ore, el spune că a fost blocat sub focuri de armă grele, fără a putea ajunge la fiica sa, în timp ce Hamas mergea din ușă în ușă, executându-i vecinii.

"Așteptând, m-am gândit că armata va fi aici în curând, știți. Mai rezistă un pic, și mai mult, și mai mult, și mai mult", a mai spus Thomas Hand.

În momentul în care armata a preluat controlul asupra Be'eri, s-a dezvăluit dezastrul care a mai rămas din comunitatea cândva liniștită.

Miercuri după-amiaza târziu, forțele israeliene au permis jurnaliștilor să intre pentru prima dată înăuntru după zile de lupte crâncene.

"Am văzut cum se luptă soldații aici și eu însumi în prima oră doar pentru a intra în kibbutz. Doar pentru a veni, știți, din apartament în apartament. A durat mult, mult, mult, mult timp", a spus generalul-maior Itai Veruv, forțele de apărare israeliene

Clarissa Ward, CNN: Vă apasă asta pe conștiință, să știți cât timp a durat?

Generalul-maior Itai Veruv, forțele de apărare israeliene: Ştiți, trebuie să ne punem o întrebare foarte dificilă. Acum așteptăm cu nerăbdare să apărăm poporul, să scoatem supraviețuitorii din asta și să trecem de la apărare la operațiuni ofensive. Sunt sigur că ne vom pune toate întrebările dificile după aceea. Deocamdată, există întrebări mai presante.

Trupurile a peste 100 de locuitori au fost recuperate, dar armata spune că mulți alții sunt încă dispăruți.

Clarissa Ward, CNN: A fost un masacru. Iar întreaga amploare a ororilor de aici abia acum începe să iasă la iveală.

Thomas a așteptat, agonizând, două zile înainte de a primi vestea că fiica sa Emily, în vârstă de 8 ani a fost ucisă de Hamas.

"Este mai uşor să mori decât să le fii ostatic"

"Au spus doar că au găsit-o pe Emily, e moartă și eu am zis, da. Am spus, da și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam. Era cea mai bună, posibil, la care speram: să fie moartă sau să fie în Gaza. Şi dacă știți ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta e mai rău decât moartea. Este mai rău decât moartea. Felul în care te tratează. Nu au mâncare, nu au apă.

"Ar fi fost într-o cameră întunecată, îngrozită în fiecare minut"

Ar fi fost într-o cameră întunecată, plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de zile. Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută", a mai spus, în lacrimi, tatăl lui Emily, într-un interviu cutremurător pentru CNN.