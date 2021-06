Noi imagini cu momentul în care Emmanuel Macron a fost pălmuit de un bărbat, într-o plimbare în Franța

Macron a declarat, ulterior, că nu s-a temut pentru siguranța lui și că nimic nu îl va împiedica să își continue treaba.

În imaginile care au făcut înconjurul internetului, președintele întinde mâna pentru a saluta un bărbat din mulțime, care se afla în spatele unei bariere metalice, moment în care acesta îi dă o palmă și strigă ”Jos Macronia!” („A Bas La Macronie”).

A man slapped French President Emmanuel Macron in the face and shouted ‘Down with Macronia' at a meet-and-greet in southern France https://t.co/kYTSA9wp8p pic.twitter.com/pKJhpUIoy5