Erupţie spectaculoasă a vulcanului Ebeko, din Insulele Kurile. Coloane de cenușă de peste doi metri

Vulcanul Ebeko a erupt pentru prima oară în ultimii 10 ani și a aruncat o coloană de cenușă de peste doi kilometri înălțime.

Potrivit specialiștilor, în regiune a fost stabilit un cod portocaliu de pericol, însă doar pentru spațiul aerian.

Seismologii spun că, deocamdată, nu se poate vorbi de riscuri pentru localitățile din apropiere.

În Severo-Kurilsk nu s-a observat nicio cădere de cenuşă, nu a existat un miros de hidrogen sulfurat şi nu au existat apeluri sau plângeri din partea oamenilor.

On the #Kuril Islands, the Ebeko volcano threw out a column of ash 2.5 km high. pic.twitter.com/UnTVB5LTSv