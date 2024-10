EXCLUSIV. Va invada Putin Republica Moldova? Oficial de la Chișinău: Rușii nu au capacitate. Sunt blocați în Ucraina

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Sursa foto: Profimedia Images

Mai sunt 2 zile până la alegerile din Republica Moldova și tensiunea crește în capitala țării vecine. Investigații de presă și anchete ale procurorilor arată cum Federația Rusă încearcă să boicoteze referendumul pro-european și să cumpere votul moldovenilor. Fugarul condamnat Ilan Şor urmează să-și anunțe candidatul, astăzi, în încercarea de a concentra voturile către favoritul Moscovei. Tânăra jurnalistă de la Ziarul de Gardă din Republica Moldova, care s-a infiltrat în rețeaua Şor, ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care ne spune câți bani primesc cei care aderă la gruparea de propagandă și care este traseul banilor care vin de la Moscova. În același timp, Institutul pentru Studiul Războiul avertizează că Putin ar putea lua în calcul inclusiv o invazie a Moldovei, dacă Rusia câștigă în Ucraina.

Timp de trei luni sub o identitate falsă jurnalista Măriuța Nistor a documentat cu ajutorul unei camere ascunse câți bani primesc cei care aderă la gruparea infracțională a lui Şor și cum speră ca Moscova să influențeze rezultatul votului de duminică.

„Rețeaua lui Ilan Şor este structurat foarte bine, are o structură clar definită. Noi am numit-o piramida. Înainte veneau cash de la Moscova, acum se transferă acești bani prin intermediul conturilor deschise de o bancă rusească supusă sancțiunilor internaționale", a spus pentru Antena 3 CNN, jurnalista

Scopul principal al grupării este sabotarea referendumului pro-UE, care, dacă este validat, va duce la modificare a constituției Republicii Moldova, cu acest obiectiv, aderarea la Uniunea Europeană și ieșirea țării de sub influența estului.

Şor are mai mulți candidați. Unul dintre ei l-am descoperit și în investigația pe care am realizat-o. Este vorba despre Victoria Furtună. Dar liderul organizației teritoriale din care am făcut eu parte mi-a spus că mai sunt alte rezerve. Deci, ei se așteaptă ca Victoria Furtună să fie scoasă din cursa electorală. Dar ei au alte rezerve", a mai spus jurnalista

Care sunt planurile lui Putin pentru Moldova

Institutul pentru Studiul Războiului a publicat o analiză în care avertizează că în funcție de rezultatul alegerilor de duminică, Putin își va decide strategia de viitor pentru această zonă, inclusiv din punct de vedere militar. Oficialii de la Chișinău spun însă că o invazie rusă în Republica Moldova e exclusă atâta timp cât ucrainenii rezistă pe front.

„Federaţia rusă nu are acum capacitate, pentru că ei s-au blocat în războiul din Ucraina. Atât timp cât Ucraina rezistă, va rezista nu doar Republica Moldova, dar și întreagă Europa", a spus Lilian Carp, președintele Comisiei de Securitate Naţională din Parlamentul Republicii Moldova.

Consiliul European a semnat o declarație prin care sprijină aderarea Republicii Moldova la UE și condamnă încercările Rusiei de a submina alegerile și referendumul din 20 octombrie. Subiectul a fost discutat la Bruxelles la inițiativa României.

„România este cred că cel mai important avocat al Republicii Moldova, nu doar în Uniunea Europeană, dar și în relație cu alți parteneri internaționali", spune Cristian Turcanu, ambasadorul României la Chişinău.

3,3 milioane de moldoveni din țară și diaspora sunt așteptați la urne.