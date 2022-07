Explozie urmată de incendiu la cel mai cunoscut baraj din Statele Unite ale Americii

Presa internațională relatează că a luat foc unul dintre transformatoare.

Nimeni nu a fost rănit în incendiu și nu a existat o întrerupere a energiei electrice furnizate în rețea, au anunțat autoritățile, citate de presa internațională.

Focul a fost stins cu resurse locale, cu aproximativ 30 de minute înainte ca echipajele de la Departamentul de pompieri din Boulder City să sosească la fața locului.

"Nu există niciun risc pentru rețeaua electrică iar centrala generează energie. Investigăm cauza incendiului și vom oferi informații suplimentare pe măsură ce acestea sunt disponibile", a declarat Jacklynn L Gould, un reprezentant al autorităților.

touring the #hooverdam and heard an explosion #fire pic.twitter.com/1tjWuNWBaZ