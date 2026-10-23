"Faceți rezerve de apă, alimente și cash". Guvernul de la Londra îi pregătește pe cetățeni înaintea unor atacuri din "state ostile"

3 minute de citit Publicat la 17:45 23 Oct 2026 Modificat la 17:55 23 Oct 2026

Guvernul britanic îi avertizează pe cetățeni să aibă provizii de apă, alimente și cash în cazul în care țara este atacată de state ostile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, i-a avertizat pe cetățeni să se pregătească pentru perturbări cauzate de atacurile cibernetice ale statelor ostile dar și de catastrofe naturale, relatează vineri The Telegraph.

Avertismentul a fost lansat cu ocazia prezentării noului ghid publicat de Guvern, în care britanicii sunt îndemnați să stocheze pentru situații de urgență alimente neperisabile și apă îmbuteliată pentru trei zile, alături de un radio FM cu baterii și pături.

Vineri, premierul Andy Burnham, care a prezidat o reuniune dedicată luptei împotriva incendiilor forestiere extinse, a transmis un mesaj similar.

"Trăim într-o lume în care evenimentele neașteptate par să devină din ce în ce mai frecvente. Pur şi simplu, trebuie să ai acasă provizii pentru a te ajuta să treci peste aceste crize", a spus el.

Guvernul britanic lansează avertismente după criza cibernetică a vulnerabilităților PHP

Noile semnale vin după ce, marți și miercuri, internetul global a fost afectat de o criză având la bază vulnerabilități descoperite în limbajul de programare server-side PHP. Vulnerabilitățile au expus la atacuri potențiale sute de milioane de site-uri din întreaga lume.

Se estimează că PHP este în spatele funcționalității a 70-75 la sută dintre toate site-urile existente, iar autoritățile din mai multe state au decis închiderea temporară a unor servicii online până la găsirea unei soluții tehnice care să elimine vulnerabilitățile.

Vorbind alături de generalul Roly Walker, șeful Statului Major General al armatei britanice, secretarul Apărării a spus că populația ar trebui să trateze măsurile de "reziliență națională" cu aceeași seriozitate ca și apărarea națională.

"O întrebare pentru gospodăriile și întreprinderile din Marea Britanie: sunt pregătite și știu cum vor răspunde în cazul provocărilor care s-ar putea manifesta? Sunt britanicii pregătiți pentru atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate asupra afacerilor noastre? Sunt ei pregătiți pentru eventualitatea că ar putea exista întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare esențiale, cauzate de actori statali ostili sau de teroriști?

Cum ne-am descurca dacă sistemele de plată de la supermarketul local s-ar defecta? Acestea sunt tipurile de provocări cu care ne-am putea confrunta și este corect să cerem țării să fie pregătită pentru aceste lucruri", a spus Wes Streeting.

Rusia spionează datele transmise prin cablurile submarine din Regatul Unit

The Telegraph a relatat anterior că Rusia a desfășurat vase de pescuit comericial pentru a spiona cablurile submarine ale Regatului Unit. Prin aceste cabluri tranzitează 95% din datele de telecomunicații intercontinentale.

Potrivit ziarului britanic, navele rusești cartografiază locațiile precise ale cablurilor de fibră optică spre SUA și Europa, pentru a le viza într-un viitor conflict cu NATO.

Sistemul de internet al Marii Britanii se bazează aproape în întregime pe aceste căi de comunicație pentru conectarea la lumea exterioară.

Marea Britanie se bazează, de asemenea, pe importuri pentru până la 45 - 50 la sută din necesarul de alimente "puternic globalizate".

În septembrie, Biroul Național de Audit a comunicat că întreruperea aprovizionării cu alimente a Marii Britanii devine "mai probabilă și potențial mai gravă" din cauza evenimentelor meteorologice extreme, a atacurilor cibernetice și a bolilor.

Cum s-a manifestat criza PHP în Marea Britanie: înapoi la pix și hârtie

Joi, 32 de servicii guvernamentale au fost offline și patru au fost parțial indisponibile, în contextul în care autoritățile britanice au lucrat pentru a rezolva problemele de securitate cibernetică.

Vulnerabilitățile din codul PHP le-ar fi permis hackerilor să execute atacuri pe servere și să expună parolele, informațiile legate de cardurile și conturile bancare și multe alte date confidențiale.

The Telegraph notează că angajații din stațiile ITP din Marea Britanie au fost nevoiți să folosească pix și hârtie pentru a înregistra rezultatele testelor vehiculelor, în timp ce platforma online a DVSA (Agenția britanică de Standarde pentru șoferi și vehicule) a fost indisponibilă.

Centrul Național de Securitate Cibernetică le-a cerut administratorilor de site-uri web să-și treacă offline sistemele dacă nu pot remedia vulnerabilitățile.

Site guvernamental britanic: "Să aveți trei litri de apă de băut de persoană, pe zi"

"Be Ready" ("Fii pregătit", n.r.) , noul site web al guvernului, lansat joi, îndeamnă gospodăriile să stocheze trei litri de apă îmbuteliată de persoană pe zi, pentru băut, precum și alimente neperisabile, cum ar fi conservele de carne, fructele uscate și nucile.

În plus, britanicii sunt sfătuiți să aibă saci de dormit și pături, bani cash în caz de nefuncționare a bancomatelor și materiale medicale esențiale.

Campania derulată de Londra vine pe fondul amenințărilor în creștere din partea statelor ostile, inclusiv Rusia și Iran.

La începutul acestei săptămâni, doi bărbați suspecți de implicare într-un complot terorist la baza RAF Fairford au fost arestați sub suspiciunea că lucrează pentru serviciile de informații iraniene.

Premierul Andy Burnham a spus anterior că IRGC, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, a orchestrat "aproape sigur" complotul de la Fairford.