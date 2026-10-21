O mare parte a internetului global e amenințată de o vulnerabilitate critică. Sunt afectate toate site-urile în PHP. Avertismentul NSA

3 minute de citit Publicat la 18:39 21 Oct 2026 Modificat la 18:39 21 Oct 2026

O vulnerabilitate în limbajul de programare PHP a dus la închiderea a numeroase site-uri guvernamentale. Foto: Getty Images

O parte importantă din rețeaua internet globală era blocată, miercuri, după ce după ce dezvoltatorii limbajului de programare PHP, utilizat în arhitectura a numeroase site-uri web, au raportat o „vulnerabilitate critică” la atacuri cibernetice, relatează Le Figaro și Die Zeit.

În urma anunțului dezvoltatorilor PHP, mai multe site-uri web ale guvernelor europene au fost inactivate voluntar, miercuri, ca măsură preventivă de securitate.

Publicația franceză citată a relatat că site-urile web ale prefecturilor din țară erau inaccesibile la ora acestei actualizări.

„Ca măsură de precauție, site-urile web ale prefecturilor au fost trecute temporar offline în așteptarea lansării unui patch de securitate de către dezvoltator”, a precizat Ministerul de Interne de la Paris într-un comunicat de presă. În Olanda și Finlanda, mai multe organisme publice au luat măsuri similare.

Vulnerabilitățile au fost anunțate de echipa care dezvoltă limbajul PHP și comunicate oficial de către CERT-EU

Limbajul de programare PHP este dezvoltat de către The PHP Foundation și echipa de securitate a proiectului PHP.

Dezvoltatorii limbajului au comunicat, marți, că au identificat „două vulnerabilități critice” și au îndemnat utilizatorii să actualizeze sistemele imediat ce acest lucru devine disponibil. Ei au specificat că un patch (o soluție de eliminare a vulnerabilităților) era așteptat miercuri, la ora 14:00 GMT (ora 17 în România).

Vulnerabilitatea critică dublă - înregistrată sub codurile CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619 - permite executarea de cod de la distanță pe serverul de găzduire, fără autentificare.

Avertismentul oficial a fost făcut de către CERT-EU, echipa de răspuns la urgențe informatice pentru instituțiile și agențiile Uniunii Europene. CERT-EU a sfătuit organizațiile care administrează site-uri web bazate pe PHP să ia în considerare izolarea și închiderea temporară a acestora, pentru a preveni atacurile cibernetice, dacă nu au acces imediat la patch-urile de securitate.

Efectul avertismentului CERT-EU a fost că mai multe agenții guvernamentale din țări europene precum Finlanda, Olanda și Franța au decis închiderea voluntară și preventivă a numeroase portaluri publice în cursul zilei de miercuri.

Peste 70% din site-urile lumii se bazează pe PHP

Limbajul server-side PHP stă la baza a peste 70% din site-urile de pe internet, fiind tehnologia din spatele unor platforme precum WordPress, Drupal sau Joomla.

Atacatorii au încercat deja să exploateze noile vulnerabilități, potrivit lui Dane Knecht, director tehnic al Cloudflare, companie specializată în securitatea web și cloud.

„Observăm apariția primelor atacuri și ne adaptăm măsurile de protecție pe măsură ce apar noi vectori”, a scris el pe X, subliniind în același timp că aceste protecții sunt doar o soluție temporară.

Agenția de Securitate din SUA cere trecerea offline a site-urilor care nu au acces la soluții de securitate

„Din acest moment, toate organizațiile care utilizează PHP pe sistemele lor sunt sfătuite să se pregătească pentru o actualizare care vizează două vulnerabilități critice. PHP este utilizat pe scară largă în aplicațiile web. Aceste vulnerabilități oferă adesea acces direct la sistemul de fișiere sau la baza de date a serverului.

Dacă o actualizare imediată nu este posibilă, se recomandă ca organizațiile să scoată sistemul din funcțiune (să-l treacă offline) până când riscurile pot fi complet eliminate. NSA va reveni în scurt timp cu îndrumări mai specifice”, a comunicat miercuri, pe X, NSA Cyber, componenta de securitate cibernetică din cadrul Agenției de Securitate a Statelor Unite ale Americii.

Effective Immediately, all organizations using PHP for their systems are advised to be prepared for an update addressing two critical vulnerabilities. PHP is widely used for web applications. These vulnerabilities often provide a direct path to the server's file system or database. If an immediate update is not feasible, it is recommend that organizations take the system offline until it can be fully mitigated. NSA will follow up shortly with more specific guidance. — NSA Cyber (@NSACyber) October 21, 2026

Avertismentul Biroului german pentru Securitatea Informațiilor

Oficiul Federal German pentru Securitatea Informațiilor (BSI) a comunicat, la rândul său, că „vulnerabilități critice din limbajul de programare PHP amenință în prezent aplicațiile web din întreaga lume”

„Cunoscând astfel de vulnerabilități, atacatorii ar putea reuși să desfășoare campanii de atac masive și să compromită sistemele IT dintr-o gamă largă de domenii”, a continuat BSI.

Experții estimează că între 400 și 500 de milioane de site-uri web au în spate platforma WordPress, afectată de vulnerabilitate.

BSI a clasificat riscul ca fiind excepțional de ridicat și a emis un nivel de avertizare de „3 / Orange”, recomandând acțiuni imediate pentru a preveni o perturbare masivă a operațiunilor normale.