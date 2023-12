O familie din Germania și-a împodobit casa cu 555 de brazi. Au mai construit o cameră pentru a avea loc

Cei mai mari fanatici ai Crăciunului din lume și-au doborât propriul record mondial, decorând 555 de brazi. Thomas și Susanne Jeromin, din Germania, au început să decoreze casa în iunie pentru a realiza isprava spectaculoasă.

Nicio cameră nu a fost lăsată neatinsă de bucuria festivă și chiar și dormitorul și baia au fost decorate. Cuplul deținea deja un record, atunci când au decorat 444 de brazi.

Conform The Sun, soții Jeromin spun că decorațiunile, în total sunt în jur de 108.000 de globulețe, nu consumă prea multă energie, iar costurile suplimentare pentru electricitate sunt de doar aproximativ 89 de euro pe sezon.

Citește și: Poliţiştii au oferit daruri de Moş Nicolae unor copilaşi sărmani, orfani de mamă, din Maramureş: "Dar din dar se face Rai"

Cu toate că cei peste 555 de brazi sunt împodobiți timp de jumătate de an, familia obișnuiește să îi țină în casă doar o lună, iar pe 6 ianuarie brazii din plastic își găsesc locul în pod.

Thomas and Susanne Jeromin set up a total of 444 Christmas trees decorated head to toe with baubles, tinsel and lights in their home. The couple were certified as world record holders for the most Christmas trees in one place pic.twitter.com/I4fOj8dToq