Familie de români destrămată la Londra. Un tânăr a murit, iar soția și copiii nu-l pot îngropa din cauza pandemiei

Bărbatul se numește Ghiță Jurvale și de patru ani muncea în domeniul construcțiilor, la Londra. Familia și cei doi copii stăteau acolo cu el.

Tânărului de 39 de ani i s-a făcut rău dintr-o dată și a murit până să ajungă echipajul de la Ambulanță. Momentan nu se cunosc cauzele decesului, însă acest lucru se va afla în urma necropsiei, potrivit obiectivdesuceava.ro.

Familia românului își dorește să-l înmormânteze în Suceava, însă acest lucru nu e posibil, în contextul pandemiei de coronavirus.

”Nu știu cum vom proceda. E clar că îl vom duce în țară să-l înmormântăm, dar din cauza situației actuale eu și copiii nu putem merge. Nu sunt zboruri și chiar dacă am pleca cu o mașină, ne bagă în carantină. Nu pot să cred ce mi se întâmplă. Am venit acum patru ani în Anglia și în sfârșit ne mergea bine. Soțul muncea în construcții. Nu a fost niciodată bolnav. Nu urma niciun tratament. Familia vrea să mă întorc în țară, dar nu știu cum voi face. Băiatul cel mare e în clasa a VI-a. E greu să-l iau acum și să-l duc în România”, a povestit soția, Lenuța Juravle.

Totuși, familia a avut parte de tot sprijinul comunității de români din Londra, care a lansat o campanie de strângere de fonduri.