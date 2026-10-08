Femeia care a supravieţuit după 2 injecții letale s-a trezit cu puţin înainte să fie deconectată de la aparate. Primele cuvinte rostite

Christa Pike a supraviețuit execuției sale în Statele Unite. sursa colaj foto: Profimedia

Christa Pike, o condamnată care a supraviețuit execuției sale în Statele Unite, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparatele care o țineau în viață, însă şi-a revenit, au afirmat avocații săi, la o săptămână după acest fiasco inedit care reaprinde dezbaterea privind pedeapsa capitală, notează Agerpres. Când și-a revenit, "primul lucru pe care l-a spus a fost: Unde sunt și cine sunteți voi?", a afirmat unul dintre avocaţii ei.

Un alt stat din sud, Texas, a executat miercuri seară un condamnat prin injecție letală, aceeași metodă folosită și în cazul Christei Pike, 50 de ani.

Aceasta din urmă trebuia să fie prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani. Dar ea a supraviețuit după două doze de pentobarbital, un barbituric puternic, și a fost internată de urgență în spital în stare critică.

'Luni seară, credeam că Christa este în moarte cerebrală și că aparatele care o țineau în viață urmau să fie oprite a doua zi. Dar marți, spre marea surpriză a tuturor, inclusiv a mea, a echipei sale juridice și a echipei medicale, Christa s-a trezit și a început să vorbească', a declarat avocatul acesteia, Randy Spivey, la finalul unei audieri în fața unei instanțe din Tennessee (sud).

Ce a întrebat când s-a trezit

Când și-a revenit, "primul lucru pe care l-a spus a fost: Unde sunt și cine sunteți voi?", a adăugat Spivey, subliniind că niciunul dintre avocații ei nu era prezent în acel moment.

'Cred că în prezent este furioasă și confuză în legătură cu tot ce se întâmplă. Este foarte conștientă de faptul că statul (Tennessee, n.red.) a încercat să o execute', a mai adăugat el, precizând că amintirile îi revin treptat.

'Are un cheag de sânge la un braț. Suferă de pneumonie. Încă nu poate înghiți, așa că nu a mâncat nimic deocamdată', a detaliat Spivey. 'Ambele brațe și picioare sunt foarte umflate și nu știm încă ce mobilitate va mai putea recupera la nivelul brațelor', a continuat el, subliniind că femeia era legată cu lanțuri de picioare și de o mână de patul de spital.

La finalul audierii, judecătoarea a dat câștig de cauză apărării, ordonând administrației penitenciare să păstreze toate probele materiale și documentele legate de eșecul execuției.

Începând cu 'tot ceea ce se afla în sala' de execuție, în special soluția letală, seringile și perfuziile, inclusiv ceea ce urma să fie aruncat, a enumerat ea.

Un alt avocat al Christei Pike, Luke Ihnen, a salutat această dorință de 'transparență'.

'Christa, tribunalele, media și populația nu trebuie să creadă pe cuvânt ceea ce spune statul despre cele întâmplate miercurea trecută', a subliniat el.

Oponenții pedepsei cu moartea din Statele Unite cer ridicarea secretului asupra întregului proces: proveniența produselor utilizate, etapele sau calificarea personalului responsabil cu execuția.

În Texas, avocații lui Jamaal Howard, 46 de ani, au invocat în zadar 'execuția teribil eșuată a Christei Pike' pentru a-i cere guvernatorului Greg Abbott o amânare de 30 de zile pentru clientul lor. Acesta a primit același produs ca și Christa Pike.

Execuţia prin injecție letală a fost un eşec

Execuția sa la penitenciarul de stat din Huntsville este a 30-a de la începutul anului în țară, toate fiind realizate prin injecție letală.

Acestea sunt concentrate în șase state, execuțiile federale fiind rare, iar cele care țin de justiția militară excepționale, ultima datând din 1961.

Președintele republican Donald Trump, un susținător înfocat al pedepsei cu moartea, a validat luni execuția de către armată a autorului unui masacru la baza militară Fort Hood din Texas, în 2009 (13 morți), care va fi împușcat pe 3 decembrie la bază.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat suspendarea execuțiilor în statul său și o anchetă independentă, acceptând ulterior demisia șefului administrației penitenciare.

Administrația penitenciară susține că a urmat întocmai protocolul adoptat odată cu reluarea execuțiilor în Tennessee în mai 2025, după un moratoriu de trei ani.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru că a torturat și ucis în 1995 o tânără de 19 ani, cu un an mai mare decât ea la acea vreme.