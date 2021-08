A fost spitalizată cu COVID-19, iar după o săptămână când a revenit acasă, soțul ei murise de aceeași boală

Pentru Lisa Steadman externarea din spital și întoarcerea acasă, în loc să fie un motiv de bucurie, a devenit cel mai negru coșmar.

Soții Steadman s-au îmbolnăvit amândoi de COVID-19. Primul a fost el, ale cărui simptome au fost similare cu cele ale unei răceli.

Apoi Lisa s-a infectat și ea. Când a leșinat, a fost dusă de urgență la spital, Ron, soțul ei, a rămas acasă să aibă grijă de câini.

După câteva zile în care nu a reușit să ia deloc legătura cu soțul ei, Lisa a cerut poliției să verifice dacă totul este în regulă.

Imediat după externare, Lisa s-a dus acasă. L-a găsit pe Ron, care murise, în pat, iar câinii erau și ei la un pas să moară de foame.

”Nu-mi pot scoate imaginea aia din cap. Îmi doresc să nu-l fi găsit așa”, a spus Lisa.

Niciunul dintre cei doi soți nu era vaccinat.

”Amândoi eram nesigur în ceea ce privește vaccinarea. Ni se părea că nu au fost suficient testate. Acum, după ce am fost în spital, și am vorbit cu doctorul meu, am decis să mă vaccinez în septembrie”, a spus Lisa, potrivit NBC News.

În ultima lună, numărul deceselor de Covid din SUA a crescut dramatic, ajungând la o medie de 769 pe zi, cea mai ridicată de la mijlocul lunii aprilie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal