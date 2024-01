Fenomene meteo extreme în Europa. Vremea face ravagii, temperaturile au ajuns la -43 de grade Celsius

Vremea extremă face ravagii în Europa. Franţa şi Germania sunt afectate de inundaţii, în timp ce în Peninsula Scandinavă temperaturile sunt extrem de scăzute. Meteorologii avertizează că luna ianuarie va deveni geroasă în toată Europa, punând la încercare infrastructura energetică pe măsură ce cererea de încălzire va crește.

Ploile abundente au afectat zi după zi, începând de duminică, regiunile Pas-de-Calais și Nord din Franța forțând evacuarea a aproximativ 200 de persoane și lăsând fără curent electric 10.000 de gospodării. Șoselele din orașul Blendecques s-au transformat în râuri.

Sute de lucrători de urgență din întreaga Franță s-au mobilizat pentru a salva oameni din casele inundate și pentru a elibera drumurile, iar întăriri de personal și echipamente au venit din Cehia, Slovacia și din Olanda, deja inundată. Pompe puternice au fost aduse pentru a devia până la 60.000 de metri cubi de apă din orașele cele mai afectate.

Serviciul național de meteorologie a menținut avertizările de inundații și vânt pentru mai multe regiuni din nordul Franței și de la granițele sale cu Belgia, Luxemburg și Germania, fiind prognozate mai multe ploi împreună cu rafale de vânt de până la 100 km/h.

În nordul Franței, un râu a ieșit din matcă, iar restul se află la niveluri periculos de ridicate. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost găsit mort în mașina sa în departamentul Loire-Atlantique din vestul Franței. Se crede că acesta a intrat pe un drum închis din cauza inundațiilor.

Citeşte şi: Val de aer polar peste România. Elena Mateescu, directorul ANM, anunţă zonele unde vor fi -15 grade şi unde va ninge abundent

Unele părți ale Germaniei care se confruntă deja cu inundații ar putea fi agravate de noi ploi în landul Saxonia Inferioară, cel mai afectat din nord-vest. În zone din Saxonia Inferioară și Bremen a plouat din nou abundent miercuri seară, iar nivelul apei din mai multe râuri a crescut semnificativ, crescând riscul unor inundații majore. Situația a rămas deosebit de dificilă pe râurile Weser, Aller și Leine.

Aproximativ 1.000 de mașini au rămas blocate pe o autostradă din Suedia din cauza ninsorilor abundente.

Plugurile de zăpadă au reușit să ajungă în zonă abia seara, iar echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea pentru a elibera oamenii din mașinile blocate. Unii şoferi au avut probleme medicale și au fost evacuați. Mașinile au fost scose din zăpadă abia după 24 de ore, dar în urmă au rămas multe camioane. Suedia și celelalte țări nordice se confruntă cu ninsori abundente și cu un val de frig.

Stația meteo Kvikkjokk-Arrenjarka din nordul Suediei a înregistrat cea mai rece noapte din ultimii 25 de ani, marți seara, temperatura ajungând la minus 43,6 grade Celsius. În Finlanda s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din ultimii 18 ani.

Potrivit meteorologilor, începutul blând dar furtunos al iernii în Europa va face loc unor condiții de îngheț în cea mai mare parte a lunii ianuarie, punând la încercare infrastructura energetică pe măsură ce cererea de încălzire va crește. Se așteaptă ca temperaturile să scadă sub normele sezoniere din Marea Britanie până în Franța și Germania, cele mai mari piețe energetice din regiune. Londra ar putea înregistra temperaturi sub zero grade pe timpul nopții până luni, în timp ce pentru Berlin este prognozat un minim de -7C, potrivit previzunilor meteorologice.