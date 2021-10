Două fetițe de 4 și 6 ani au fost găsite, speriate și pierdute, lângă granița americană. Ele aveau asupra lor doar un bilet cu o adresă

Locația din sudul barajului Morelos este folosită frecvent ca punct de trecere pentru migranții minori neacompaniați. Un agent care patrula în zonă a văzut fetițele și îngrijorat de bunăstarea lor a mers să le verifice.

Surorile aveau la ele un bilet pecare scria adresa unei mătuși ”tia”. ''Fetele au fost luate și se va încerca să fie reunite cu familia'', au spus oficialii, potrivit Fox News.

My first time encountering migrants from India crossing illegally into Yuma at 'The Gap'. So far I've encountered migrants from 8 different countries today in Yuma pic.twitter.com/IujT57ACTu