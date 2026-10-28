Flavio Bolsonaro a aterizat la Miami. A fugit din Brazilia în Argentina și apoi în Ecuador. Trump i-a dat voie să intre în SUA

Flavio Bolsonaro a fugit din țară împreună cu familia după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro este anchetat pentru corupție. Foto: Hepta

Avionul la bordul căruia s-au aflat senatorul brazilian Flavio Bolsonaro și familia sa a aterizat, miercuri, la Miami, după ce Administrația Trump le-a acordat vize, relatează Reuters. Fiu al fostului președinte Jair Bolsonaro, senatorul a candidat el însuși împotriva actualului șef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, fiind înfrânt în scrutinul de duminică, în ciuda pronosticurilor.

După ce a ajuns în Ecuador via Argentina, Bolsonaro a decolat spre SUA

După ce a pierdut, alegerile, Flavio Bolsonaro a refuzat să se conformeze unui ordin al Curții Supreme de a preda pașaportul, în condițiile în care este anchetat pentru deturnare de fonduri într-un dosar de angajări fictive. El, soția sa și cele două fiice ale cuplului au părăsit țara și au ajuns, marți seară, în Argentina traversând Podul Internațional Tancredo Neves.

Ulterior, familia s-a îmbarcat într-un avion privat operat de compania Baires Fly S.A., cu destinația Guayaquil, un oraș din Ecuador, a precizat Departamentul argentinian de imigrație.

Președinția Argentinei nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Nici compania Baires Fly nu a oferit un răspuns, notează Reuters.

Scandal între SUA și Brazilia din cauza lui Bolsonaro

Agenția citată a relatat că un avion de tip Gulfstream G400, operat de Baires Fly și înregistrat cu indicativul LV-JQW, a decolat de la Guayaquil cu destinația Opa-locka Executive Airport din Miami, unde era programat să aterizeze în jurul orei locale 9 (ora 15 în România).

Nu este clar cum a decurs intrarea lui Bolsonaro în Ecuador. Autoritățile de acolo nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația.

Președintele brazilian a acuzat Washingtonul de complicitate cu familia Bolsonaro, cu scopul de a-i ajuta pe membrii acesteia să revină la putere.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar aproba venirea lui Flavio Bolsonaro și a familiei sale în Statele Unite, după ce Departamentul de Stat a anunțat că le va acorda vize de intrare în țară. Trump a susținut anterior că tatăl senatorului, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost el însuși victima unei persecuții judiciare în Brazilia.

Jair Bolsonaro a călătorit, la rândul său, în Statele Unite după ce a refuzat să-și recunoască înfrângerea în fața lui Lula da Silva, în 2022. Ulterior, a revenit în țară, dar a primit o condamnare de 27 de ani pentru complot în vederea unei lovituri de stat, după ce susținătorii săi au luat cu asalt clădirile guvernamentale din capitală.

Flavio Bolsonaro, înainte de fuga din țară: "Nu fug din țară"

Flavio Bolsonaro era considerat favorit pentru a câștiga alegerile prezidențiale de duminică, însă a pierdut, într-o răsturnare de situație surprinzătoare.

Înainte de decolarea spre Miami, senatorul - care își va pierde imunitatea în fața urmăririi penale odată cu încheierea mandatului său în Senat, în luna februarie - a declarat că nu are de gând să părăsească țara.

"Nu m-am gândit niciodată să plec din țară. Voi preda pașaportul și mă voi apăra împotriva acestei farse, care este o încercare clară de a mă intimida", a spus el, după care a fugit în Argentina și Ecuador, având ca destinație finală în SUA.