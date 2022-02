Soluția găsită de locuitorii unui oraș pentru a diminua creșterea facturilor la gaze și electricitate, în Italia

Este vorba despre orașul italian Florența.

Prin această inițiativă, cetățenii municipalității sunt chemați să plătească facturile la utilități în cazul persoanelor vârstnice care trăiesc singure și care se străduiesc să-și gestioneze banii de la o zi la alta.

"Am primit multe apeluri și scrisori de la oameni care se află în mare dificultate. Impactul social este foarte puternic, deoarece ne confruntăm cu creșteri uriașe ale facturilor", spune Dario Nardella, primarul orașului.

Aproximativ 27,6% din populația Florenței are peste 65 de ani. Numărul vârstnicilor a crescut în ultimii ani iar între 30.000 și 33.000 de pensionari trăiesc singuri.

"Mulți trăiesc sub pragul sărăciei, încercând să supraviețuiască din 9.000 de euro pe an. Avem o listă cu toate persoanele care sunt înscrise la serviciile sociale și nu putem să-i ajutăm pe toți, oricât am încerca, întrucât și municipalitatea a fost lovită de costurile mari cu energia", a adăugat primarul.

Locuitorii din Florența, dornici să-i ajute pe bătrânii în dificultate

Autoritățile locale au în evidență între 4.000 și 6.000 de persoane în vârstă, dar estimează că numărul persoanelor cu dificultăți economice este mult mai mare.

Donațiile pentru plata facturilor pensionarilor vor fi strânse online de fundația Montedomini.

Cetățenii pot dona cât doresc.

Imediat după publicarea anunțului, fundația a primit numeroase mesaje de la persoane și companii dornice să se implice.

Săptămâna trecută, Florența s-a numărat printre marile orașe italiene care au oprit curentul electric la sistemele de iluminat ale monumentelor celebre, într-un protest simbolic împotriva costurilor mari ale energiei electrice.

ANCI, asociația municipalităților italiene, estimează că facturile vor crește cu cel puțin 550 de milioane de euro pentru consiliile locale, la un cost total anual al alimentării cu electricitate situat între 1,6 și 1,8 miliarde de euro.