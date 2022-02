Armata rusă a intrat în Kiev | Ministerul Apărării al Ucrainei cere locuitorilor să pregătească cocktailuri Molotov

Armata ucraineană afirmă că forțele armate sunt angajate în lupte la periferia capitalei Kiev, în Dymer și Ivankiv, unde un număr mare de vehicule blindate rusești au avansat, conform BBC.

#BREAKING : A new footage shows a convoy of #Russian Army entering #Ukraine 's capital city, #Kiev / #Kyiv . pic.twitter.com/Y29Aq1yTQR

O postare pe pagina oficială de Facebook a forțelor armate ucrainene a precizat că forțele "continuă să opună rezistență" armetei ruse la nord-vest de capitală.

Ministerul a adăugat că ucrainienii încă mai rezistau la un aerodrom de la periferia orașului - care ar putea deveni o trambulină pentru armata rusă în Kiev dacă trupele rusești îl vor cuceri.

Înregistrări video arată blindate pe străzile orașului.

You gotta be kidding me. Obolon district in Kyiv pic.twitter.com/m9nIKlHXtb