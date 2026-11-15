Forțele Uniunii Europene au urcat la bordul unei nave din "flota fantomă" a Rusiei. "Urmează noi sancțiuni", anunță Kaja Kallas

2 minute de citit Publicat la 16:23 15 Noi 2026 Modificat la 16:23 15 Noi 2026

Imagini din timpul intervenției forțelor UE la bordul MV Midag, o navă din "flota fantomă" a Rusiei. Sursă foto: Kaja Kallas via X

Forțele Uniunii Europene au urcat la bordul unei nave rusești, suspectată că aparține așa-numitei "flote fantomă" a Rusiei. Acțiunea a avut loc în Marea Mediterană, săptămâna aceasta, a anunțat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, într-o postare făcută duminică pe X, semnalată de Euronews.

Efective din cadrul Operațiunii Irini a blocului comunitar au urcat vineri la bordul navei-cisternă MV Midag și au confirmat că vasul naviga sub un pavilion fals, a adăugat Kallas.

"Uniunea Europeană va continua să perturbe activitatea 'flotei fantomă' a Rusiei, atât pe mare, cât și prin mijloace diplomatice", a avertizat ea, precizând că miniștrii de Externe ai blocului urmează să aprobe, luni, sancțiuni noi împotriva Rusiei. Sancțiunile vor viza "bănci, cumpărători și companii care sprijină 'flota fantomă'", conform șefei diplomației UE.

Kallas a distribuit odată cu postarea imagini ce surprind momentul în care forțele UE urcă la bordul navei.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will keep disrupting Russia’s shadow fleet at sea and through diplomatic means. On Monday, EU Foreign Ministers are set to approve new Russia sanctions listings, including on banks, buyers and companies supporting the shadow fleet. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

Marea Mediterană, zonă-cheie de tranzit și transfer pentru "flota fantomă" a Rusiei

Rusia își folosește "flota fantomă" pentru a eluda sancțiunile occidentale impuse industriei sale petroliere. Această flotă - formată din vase în general vechi, navigând adesea sub pavilion fals - ocolește restricțiile prin utilizarea unor structuri complexe de proprietate și alte tactici cu scopul de a disimula originea încărcăturii transportate.

În luna august, forțele din cadrul Operațiunii Irini au urcat la bordul navei-cisternă MV Sun pentru a verifica pavilionul sub care naviga aceasta. O misiune similară a avut loc mai devreme în aceeași lună, vizând nava MV Toa Payoh.

Operațiunea Irini a fost lansată în martie 2020, având ca sarcină impunerea embargoului ONU asupra armelor în Libia, în contextul celui de-al doilea război civil libian.

Mandatul său inițial a vizat combaterea traficului ilegal de arme, colectarea de informații privind contrabanda cu petrol, asistență în combaterea traficului de ființe umane, precum și instruirea instituțiilor libiene responsabile cu aplicarea legii și cu operațiunile de căutare și salvare.

În octombrie, mandatul Operațiunii Irini a fost prelungit până la 31 martie 2029. Una dintre noile sale responsabilități este de a contribui la limitarea activității "flotei fantomă" a Rusiei, care utilizează Marea Mediterană drept o zonă-cheie de tranzit și transfer.