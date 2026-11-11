Fostele centrale nucleare ale Germaniei ar putea fi transformate în centre de date: „E.ON face primul pas cu firma americană Nvidia”

<1 minut de citit Publicat la 16:32 11 Noi 2026 Modificat la 16:32 11 Noi 2026

Germania s-a angajat să renunţe la energia nucleară, în urma dezastrului din 2011 din Japonia. Foto: Getty Images

Fostele centrale nucleare din Germania ar putea fi convertite în centre de date. E.ON, cel mai mare operator european de reţele energetice, analizează împreună cu firma americană Nvidia viabilitatea proiectului, a anunțat miercuri directorul financiar Nadia Jakobi, relatează Agerpres.

Germania s-a angajat să renunţe la energia nucleară, în urma dezastrului din 2011 din Japonia. Astfel, programul nuclear al Germaniei s-a încheiat în 2023, după şase decenii, lăsând multe unităţi inactive pe cuprinsul ţării.

„Aceste foste centrale nucleare pot oferi locaţii industriale atractive şi, în funcţie de situaţie, putem folosi infrastructura existentă, în special pentru racordare la reţeaua electrică de înaltă tensiune”, a afirmat oficialul grupului german.

Nadia Jakobi a adăugat că în prezent E.ON și Nvidia analizează viabilitatea proiectului și și-a exprimat speranța că în curând fostele unităţi vor deveni disponibile şi E.ON va deveni „expert” în demolarea acestora.



Grupul E.ON a raportat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net ajustat de 2,2 miliarde de euro, în creştere cu 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, conform rezultatelor financiare publicate miercuri.

EBITDA ajustat la nivel de grup a fost de 7,1 miliarde euro, valoare apropiată de cea înregistrată în anul anterior.