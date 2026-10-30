Fotografia de grup de la G20 a fost anulată. Diplomații europeni au refuzat să stea lângă Serghei Lavrov pentru poza oficială

Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse. Foto: Getty Images

Poza de grup de la reuniunea miniștrilor de Externe din G20 a fost anulată de americani, care sunt gazdele summitului, după protestul diplomaților europeni. Aceștia au refuzat să fie fotografiați alături ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relatează BBC.

Doi oficiali au confirmat pentru BBC că „fotografia de familie”, în care ar trebui să fie surprinși reprezentanți ai tuturor țărilor prezente la eveniment, a fost anulată vineri dimineață.

Summitul G20, care reunește diplomați de top din cele mai mari economii ale lumii, are loc în Atlanta și este prezidat de secretarul de stat american Marco Rubio.

Ucraina nu este membră a G20, dar a fost invitată la reuniuni similare în ultimii ani. De această dată, însă, Kievul nu a primit o invitație.

Relațiile dintre Ucraina și SUA au fost deosebit de tensionate în această lună, pe fondul unui impas diplomatic între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, provocat de atacurile Kievului asupra infrastructurii petroliere de pe teritoriul Rusiei.

Ministrul de Externe de la Londra, Ed Miliband, se află în SUA, la reuniunea G20, și o sursă diplomatică a confirmat că Marea Britanie a fost printre țările care au refuzat să participe la această fotografie.

„Marea Britanie are o politică de lungă durată de a nu avea contacte bilaterale directe cu miniștrii ruși de la invadarea Ucrainei și nu intenționăm să schimbăm această politică”, a spus un oficial britanic pentru BBC.

Un oficial american a declarat că fotografia a fost anulată „după ce a devenit clar că unele delegații nu doreau să participe la o fotografie comună”.

„În loc să permită ca un moment ceremonial dedicat fotografiei să devină o distragere a atenției în plan diplomatic, SUA au decis să renunțe la fotografie și să păstreze atenția asupra discuțiilor de fond”, a precizat oficialul.

Dacă relațiile cu Ucraina s-au răcit, cele dintre SUA și Rusia par să se fi dezghețat în ultimele săptămâni, după ce Donald Trump a blocat un pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și a încheiat o înțelegere cu rușii pentru motorină.

Acordul a fost încheiat în contextul în care Trump încearcă să reducă prețurile carburanților în SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate la începutul lunii noiembrie, după luni întregi în care s-a confruntat cu consecințele politice ale războiului din Iran.

Ucraina și aliații săi europeni au criticat dur acordul încheiat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin. Zelenski l-a numit „un cadou” pentru Putin, care echivalează cu „o investiție într-un război care trebuie încheiat, nu prelungit”.

Donald Trump însă susține că decizia lui de a suspenda o serie de sancțiuni fac parte din eforturile SUA de a păstra Moscova la masa negocierilor pentru a încheia războiul.

Vladimir Putin a declarat că Rusia, care a introdus la începutul acestui an o interdicție privind exporturile de motorină, este dispusă să aprovizioneze atât SUA, cât și piețele internaționale cu petrol și produse petroliere.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 și controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean.

În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat atacurile mortale cu rachete și drone asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.