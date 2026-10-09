Furie în Israel după decizia ca Navi Pillay să câștige Nobelul pentru Pace: „Grotesc”. Ea a vorbit despre „genocid” în primul discurs

5 minute de citit Publicat la 16:16 09 Oct 2026 Modificat la 16:21 09 Oct 2026

Ministerul de externe al Israelului a condamnat vehement decizia de a-i acorda lui Navi Pillay Premiul Nobel pentru Pace, criticând faptul că aceasta a condus o comisie ONU care a concluzionat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza, relatează CNN.

„Acordarea Premiului Nobel pentru Pace lui Pillay nu reprezintă o recunoaștere a dreptății”, a transmis ministerul de externe israeliean într-o postare pe Twitter în care critică dur decizia. „Este o instrumentalizare grotescă a unui premiu pentru a legitima ura și prejudecățile împotriva Israelului”.

Autoritățile israeliene au susținut că premiul „recompensează cea mai mare minciună a secolului XXI”.

„Acum, după ce Comitetul Nobel a recompensat cea mai mare minciună a secolului al XXI-lea, Joseph Goebbels cu siguranţă aplaudă din iad”, a scris diplomația israeliană.

Publicat în septembrie 2025, raportul de 72 de pagini al comisiei ONU a concluzionat că Israelul a „comis patru acte de genocid” în Gaza începând cu 7 octombrie 2023, când Israelul a declanșat un război devastator în teritoriul palestinian, în urma atacului condus de Hamas asupra comunităților din apropierea acesteia.

Potrivit raportului, printre aceste acte se numără uciderea palestinienilor din Gaza, provocarea unor „vătămări grave ale integrității fizice sau mintale” a palestinienilor, „supunerea deliberată a grupului la condiții de existență menite să ducă la distrugerea sa fizică, totală sau parțială” și „impunerea unor măsuri menite să împiedice nașterile în cadrul grupului”.

Raportul i-a acuzat, de asemenea, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu și pe alți oficiali israelieni de rang înalt de incitare la genocid.

Israelul a respins întotdeauna categoric acuzațiile de genocid.

Ce spune Pillay după câștigarea premiului

Navi Pillay le-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace „tuturor supraviețuitorilor crimelor internaționale” și celor care apără justiția penală internațională, „a căror compasiune și al căror curaj continuă să garanteze că impunitatea nu va fi lăsată să domnească”.

Vorbind la Academia Internațională a Principiilor de la Nuremberg, Pillay a spus că se afla în istorica sală de judecată 600, unde s-au desfășurat procesele de la Nürnberg, când a aflat că a câștigat premiul.

„Trăim într-o epocă în care dreptul internațional și drepturile omului sunt supuse unor atacuri politice puternice”, a spus ea, referindu-se în special la atacurile împotriva Curții Penale Internaționale.

Asemenea acțiuni, a adăugat Pillay, „pun în pericol progresele obținute cu atâta trudă de la Nürnberg încoace și riscă să ne întoarcă într-o lume în care puterea, nu legea, hotărăște a cui suferință contează”.

Jurista în vârstă de 85 de ani a descris premiul drept „o surpriză minunată” și „cea mai înaltă și mai de preț distincție” pe care a primit-o vreodată.

„Acest premiu îmi întărește convingerea că trebuie să fim uniți în apărarea statului de drept și a instanțelor independente”.

„Cred că este foarte potrivit să mă aflu aici, alături de prieteni și colegi, toți susținători ai drepturilor omului. Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să prezint raportul privind Gaza, în care am numit ceea ce se întâmplă acolo genocid”.

„Una dintre principalele reacții la acel raport a fost aceea de a-mi aduce un omagiu pentru curajul meu. Și vă puteți imagina cât de surprinsă am fost: de ce ar fi nevoie de curaj pentru a spune adevărul? Interpretezi legea, analizezi toate faptele, așa că este vorba despre un proces decizional imparțial”, a declarat laureata Nobel.

Alte reacții internaționale

La decizia de acordare a Nobelului pentru Pace lui Navi Pillay au reacționat și alte voci internaționale. Din partea Curții Penale Internaționale, acolo unde Pillay a fost judecătoare, decizia a fost numită o „recunoaștere importantă a rolului esențial al justiției internaționale”.

Declarația a fost făcută de președinta CPI, Tomoko Akane, care a felicitat-o și ea pe Navi Pillay într-un comunicat, spunând:

„Într-un moment în care ordinea juridică internațională și statul de drept se confruntă cu provocări profunde, această recunoaștere are o semnificație deosebită.”

Președinta Curții Penale Internaționale spune că acordarea premiului reprezintă „o recunoaștere importantă a rolului esențial pe care îl joacă justiția internațională ca fundament al unei păci durabile”.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, spune că Pillay „a slujit umanitatea cu principialitate și cu convingerea că lumea poate și trebuie să devină un loc mai bun”.

Pillay a devenit a cincea personalitate sud-africană care primește Premiul Nobel pentru Pace, călcând pe urmele lui Nelson Mandela și ale arhiepiscopului Desmond Tutu.

Ramaphosa o descrie drept „o avocată deschizătoare de drumuri în apărarea activiștilor care luptau împotriva apartheidului”.

El adaugă că premiul „ne oferă ocazia să celebrăm contribuțiile sale la progresul societății, la consolidarea păcii, la apărarea demnității umane și la aducerea speranței atât în Africa de Sud, cât și în rândul popoarelor din întreaga lume”.

„Distincția care i-a fost acordată ne amintește că trebuie să construim o societate în care fiecare persoană, indiferent de situația în care se află, să își poată dezvolta aptitudinile și să contribuie pe deplin la binele țării noastre și al lumii”.

Secretara generală a Amnesty International, Agnes Callamard, se afla alături de Pillay la Nuremberg când aceasta a aflat că a câștigat premiul.

Callamard consideră că acordarea Premiului Nobel pentru Pace lui Pillay este „o alegere inspirată”.

„Biografia impresionantă a lui Navi stă mărturie pentru activitatea sa în slujba dreptului și justiției internaționale, precum și pentru devotamentul său față de acestea”, a scris Callamard pe Twitter.

„Într-un moment în care atât dreptul internațional, cât și justiția internațională sunt atacate, când prea multe state încearcă să le golească de conținut, Premiul Nobel pentru Pace acordat lui Navi nu putea veni într-un moment mai potrivit. Felicitări, dragă Navi!”.

Felicitând-o pe Navi Pillay pentru câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că aceasta „a privit brutalitatea nedreptății drept în față și nu și-a întors niciodată privirea”.

„Este apărătoarea celor persecutați, a celor vulnerabili, a celor lipsiți de voce și a celor excluși”, continuă von der Leyen.

Într-o postare pe Twitter, ea scrie că puțini oameni și-au dedicat viața „justiției, păcii și demnității umane” în aceeași măsură ca Navi Pillay.

„Într-o lume care are nevoie de dreptate mai mult ca oricând, curajul și claritatea sa morală sunt o busolă prețioasă”, conchide ea.

Președintele Comitetului Nobel refuză să spună dacă Trump a fost luat în considerare pentru premiu

Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel norvegian, spune că Navi Pillay a fost alegerea potrivită pentru premiu, deoarece „a jucat un rol esențial în dezvoltarea dreptului internațional”.

Într-un interviu acordat BBC, Frydnes a spus că Pillay și-a petrecut „întreaga viață” contribuind la dezvoltarea dreptului internațional, amintind de cariera sa juridică din Africa de Sud, de activitatea la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și de cazul împotriva Myanmarului de la Curtea Internațională de Justiție.

Întrebat despre ancheta comisiei ONU conduse de Pillay, care a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid în Gaza, el a spus că premiul i-a fost acordat „pentru întreaga sa activitate”.

Întrebat pe cine vizează Comitetul Nobel atunci când spune că normele dreptului internațional sunt atacate, Frydnes a răspuns: „Din păcate, sunt prea mulți cei către care arătăm cu degetul. Dacă ar fi unul singur, ar fi mai ușor”.

Întrebat dacă Donald Trump a fost vreodată luat în considerare pentru premiu, Frydnes a spus că membrii comitetului „nu comentează niciodată” identitatea persoanelor nominalizate.

Jurnalistul a insistat apoi asupra presiunilor exercitate de Trump în legătură cu premiul, inclusiv printr-o scrisoare trimisă în ianuarie prim-ministrului Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Frydnes a răspuns că membrii comitetului nu fac parte din guvernul norvegian și că rămân „concentrați asupra misiunii noastre”.