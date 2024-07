O furtună apocaliptică a spulberat un festival muzical cu zeci de mii de spectatori în Slovacia

Un festival de muzică în aer liber a fost anulat, sâmbătă, în Slovacia, după ce o furtună deosebit de violentă a cauzat rănirea a 15 persoane şi a distrus instalațiile de sunet, relatează Agerpres, citând AFP şi DPA.

Organizatorii festivalului Pohoda, care se desfășura în orașul Trencin din vestul țării, au anunțat inițial opt răniți.

Ulterior, bilanțul a fost actualizat la cel puțin 15.

"După ce am evaluat securitatea instalațiilor de la festival, am decis că Pohoda 2024 trebuie închis", au anunțat organizatorii într-un comunicat postat pe website-ului festivalului.

Ei au adăugat că spectatorii au fost evacuați cu autobuzele către diferite orașe din regiune.

Le 13/07/2024 à 15h59:

De violents #orages ont balayé le #Pohoda Music Festival, le festival de musique le plus important de #Slovaquie. 12 personnes ont été blessées et l'évènement à du être interrompu.

