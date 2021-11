Furtună violentă în Turcia. Patru oameni au murit în Istanbul, 19 persoane sunt rănite

Vremea rea a făcut ravagii în Istanbul. Orașul cu 15 milioane de locuitori a fost lovit de rafale puternice de vânt.

O femeie a murit în cartierul Esenyurt, unde vântul a desprins o parte dintr-un acoperiș, care s-a prăbușit asupra ei și asupra copilului acesteia, a raportat agenția de stat Anadolu. Copilul a supraviețuit, dar a fost rănit.

Biroul guvernatorului din Istanbul a declarat că alte trei persoane au fost ucise în oraș, inclusiv un cetățean străin. Nouăsprezece persoane au fost rănite, iar trei dintre acestea se află în stare gravă, se arată în comunicat, scrie Washington Post.

Rafalele au doborât și un turn cu ceas. Vânturile au smuls 33 de acoperișuri, au doborât 192 de copaci și 52 de semafoare și semne rutiere și au avariat 12 mașini, potrivit municipalității din Istanbul.

Massive storm in Istanbul #Turkey toppled clock tower in city. Terrifying footage of trucks flipping, mopeds, store fronts, furniture flying. At least 4 killed: pic.twitter.com/qEF8298NQ5