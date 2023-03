Gala Oscar 2023: Prima femeie din Asia care ia trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal

Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatică recompensată cu Oscar-ul pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Sursa foto: hepta

Ea a primit premiul la gala desfășurată duminică seară pentru interpretarea din filmul "Everything Everywhere All at Once".

"Cred că acesta este un lucru pentru care am muncit din greu de foarte mult timp și în seara asta am spart acel 'plafon de sticlă'", a spus Yeoh (foto).

"Doamnelor, nu lăsați pe nimeni să vă spună vreodată că ați trecut de prima tinerețe. Tuturor acelor copii, băieți şi fete, care arată ca mine și care ne privesc în această seară, le spun că acest premiu este o sursă de speranță și de oportunități", a adăugat ea.

Artista de origine malaeziană are în spate o carieră îndelungată și s-a remarcat în trecut în filme de arte marțiale și în pelicule de acțiune precum "Crouching Tiger Hidden Dragon" şi "Yes, Madam".

Citește și: Surpriză la Oscar. Cel mai bun film a spulberat concurența și a luat alte șase premii | Ce a câștigat "Avatar"

Yeoh a devansat-o pe Cate Blanchett ("Tár"), câștigătoare în trecut a premiului Oscar, precum și pe Michelle Williams ("The Fabelmans"), Ana de Armas ("Blonde") și Andrea Riseborough ("To Leslie").

Filmul "Everything Everywhere All at Once" a câștigat, duminică, șapte premii Oscar, pentru cel mai bun film, cea mai bună actriță, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar, cel mai bun montaj, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original.