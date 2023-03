Surpriză la Oscar. Cel mai bun film a spulberat concurența și a luat alte șase premii | Ce a câștigat "Avatar"

Câștigătorii premiilor celei de-a 95-a ediții a premiilor Oscar au fost desemnați în această dimineață.

Sursa foto: hepta

"Everything Everywhere All at Once" a câștigat premiile pentru "cel mai bun film".

A câștigat, de asemenea, la categoria "Cea mai bună regie" (pentru Daniel Kwan şi Daniel Scheinert ), "Cea mai bună actriţă în rol principal" (Michelle Yeoh), "Cel mai bun actor în rol secundar" (Ke Huy Quan), "Cea mai bună actriţă în rol secundar" (Jamie Lee Curtis), "Cel mai bun scenariu original" (Daniel Kwan şi Daniel Scheinert) şi "Cel mai bun montaj" (Paul Rogers).

Pelicula este o combinație între comedie şi film SF și spune povestea unei femei de origine americano-chineză, proprietara a unei spălătorii, care se luptă în același timp cu Fiscul american și cu atacatori din universuri paralele.

Michelle Yeoh a devenit prima actrița de origine asiatică premiată cu Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin. Artista are în spate o carieră îndelungată și s-a remarcat în trecut în filme de arte marțiale și în pelicule de acțiune.

Brendan Fraser a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal datorită interpretării unui bărbat gay diagnosticat cu obezitate morbidă, care încearcă să reia legătura cu fiica lui înstrăinată în filmul "The Whale".

Fraser, cunoscut în anii din urmă pentru filme populare, precum "George of the Jungle" și "Mumia", a petrecut ultimul deceniu departe de luminile reflectoarelor din cauza unor probleme de sănătate şi familiale.

Filmul "All Quiet on the Western Front", o nouă adaptare a romanului omonim publicat de Eric Maria Remarque despre viața în tranșee a soldaților germani în timpul Primului Război Mondial, a câștigat patru premii Oscar, între care premiul pentru cel mai bun lungmetraj internațional.

Aceeași peliculă, care denunță violențele și absurditatea războiului, s-a impus și la categoriile "Cea mai bună coloană sonoră", "Cea mai bună scenografie" și "Cea mai bună imagine".

Avatar a luat premiul pentru cele mai bune efecte vizuale

Superproducțiile "Avatar: The Way of Water" şi "Top Gun: Maverick" au fost recompensate la categoriile "Cele mai bune efecte vizuale", respectiv "Cel mai bun sunet".

"Navalny" (Navalnîi), un film realizat de CNN despre liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar.

Iulia Navalnîi, soția politicianului rus - aflat în prezent la închisoare -, a urcat pe scena galei Oscar și a susținut un scurt discurs prin care s-a adresat soțului ei: "Visez la ziua în care vei fi liber și în care țara noastră va fi liberă", a spus ea.

La ceremonia decernării Oscar-urilor, actorul Jimmy Kimmel a făcut referire, într-o notă ironică, la faptul că Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă, anul trecut.

"Avem reguli stricte. Dacă oricine din acest teatru va comite un act de violență va fi premiat cu Oscarul pentru cel mai bun actor și i se va permite să țină un discurs de 19 minute", a spus el.

Foto: Ke Huy Quan (Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar / Everything Everywhere All at Once), Michelle Yeoh (Cea mai bună actriță în rol principal / Everything Everywhere All at Once), Brendan Fraser (Cel mai bun actor în rol principal / The Whale) și Jamie Lee Curtis (Cea mai bună actriță în rol secundar / Everything everywhere, all at once) la ceremonia celei de-a 95 ediții a Premiilor Oscar.