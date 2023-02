"Ofertă" de Ziua Îndrăgostiților: Gândacii pot fi botezaţi cu numele foştilor iubiți, la o Grădină Zoologică din Texas

Pentru unii, Ziua Îndrăgostiților poate aduce sentimente de resentimente profunde și furie îndreptate către fostul partener.

Pentru acele persoane care caută să-și canalizeze emoțiile, un zoo din Texas are o idee inedită care implică gândaci.

Tradiția anuală a grădinii zoologice de Ziua Îndrăgostiților le permite foștilor iubiți furioși să marcheze ziua numind una dintre micile creaturi după fostul lor iubit.

Cel mai bun lucru este că inițiativa este pentru o cauză bună, ajutând la strângerea de fonduri pentru a sprijini "viziunea grădinii zoologice de a asigura un viitor pentru animalele sălbatice din Texas și din întreaga lume", potrivit standard.co.uk.

The global phenomenon concludes tomorrow! Join in the fun by donating to symbolically name a cockroach, rodent, or veggie after your not-so-special someone with our Cry Me a Cockroach Fundraiser! ??? https://t.co/aOXoCxTUVC