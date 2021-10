Alertă cu bombă în Gara de Nord din Paris

„Forţele de ordine au cerut evacuarea Gării de Nord din cauza unei alerte cu bombă. Traficul feroviar este oprit”, a comunicat conducerea Gării de Nord din Paris.

Forţele de ordine au instituit un perimetru de securitate în zona Gării de Nord din Paris, iar traficul rutier este afectat până în zona Stade de France.

De asemenea, este perturbat traficul metroului parizian şi al curselor expres.

În zona Gării de Nord din Paris au fost mobilizaţi sute de agenţi ai forţelor de ordine, inclusiv echipe pirotehnice, potrivit Mediafax.

NOW - Gare du Nord railway station in #Paris evacuated after a bomb threat. Traffic to and from the station is interrupted. pic.twitter.com/mrBMPKm410