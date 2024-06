Garda de Coastă din China a atacat cu toporul o barcă a militarilor din Filipine

Garda de Coastă din China și membri ai armatei filipineze s-au confruntat violent în apropierea unui atol strategic din Marea Chinei de Sud, relatează Agerpres.

WATCH: The Armed Forces of the Philippines releases to media late June 19 videos from soldiers aboard rigid hull boats, from aboard the BRP Sierra Madre, and drones to show how the China Coast Guard violently disrupted a routine mission to bring supplies for and rotate troops… pic.twitter.com/GWvo2JlB6v