Grupul Wagner anunță că a găsit cadavrul lui Chris Parry, unul dintre voluntarii britanici dispăruți în drum spre Soledar

Andrew Bagshaw, de 48 de ani, și Chris Parry, de 28 de ani, au fost văzuți ultima dată vineri, în timp ce se îndreptau spre mica localitate minieră din apropiere de Bahmut, unde au avut loc lupte intense în ultimele zile între forțele ruse și ucrainene.

Membrii grupului de mercenari nu au comunicat numele britanicului al cărui cadavru susțin că l-au găsit dar au postat, în schimb, imagini cu ceea ce susțin că reprezintă documentele ce ar aparține persoanei găsite.

Numele care apare pe documente este al lui Chris Parry.

BBC menționează că nu a putut verifica informația comunicată de Wagner.

Ministerul britanic de Externe a comunicat că este la curent cu informațiile transmise de mercenarii pro-Kremlin și că este în legătură cu autoritățile ucrainene.

Potrivit BBC, Andrew Bagshaw și Chris Parry activau în regiunea Donețk și ajutau la evacuarea civililor de pe linia frontului.

Radiodifuzorul britanic menționează declarații recente ale apropiaților celor doi voluntari.

Astfel, familia Parry, care trăiește în Cheltenham, și-a manifestat îngrijorarea față de soarta lui Chris, declarându-se, pe de altă parte, "foarte mândră" de eforturile tânărului de a-i ajuta pe bătrâni și pe cei cu handicap să plece din zonele periculoase.

Părinții lui Bagshaw, care trăiesc în Noua Zeelandă, s-au declarat, la rândul lor, "extraordinar de mândri" de ajutorul fiului lor în sprijinul refugiaților ucraineni.

Ministerul britanic de Externe cere, în context, tuturor cetățenilor acestei țări, încă aflați în Ucraina, să părăsească imediat teritoriul acestei țări dacă pot face acest lucru în siguranță, mai precizează BBC.

Jurnalistul freelancer Arnaud De Decker a publicat pe contul său Twitter o discuție cu Chris Parry, înainte de dispariția acestuia.

În clipul care durează mai puțin de două minute, tânărul voluntar spune că activează ca șofer care evacuează civili la cererea membrilor familiilor acestora.

În imagini apare și vehiculul folosit la operațiunile de evacuare, o mașină de teren care îl ajută să traverseze râurile sau zonele noroioase.

Parry spune că se orientează cu ajutorul Google Maps pentru a ajunge la destinație și că urmează indicațiile soldaților ucraineni când se apropie de zonele periculoase, unde, de regulă, parcurge pe jos ultima porțiune de drum, după ce a lăsat mașina într-un loc relativ sigur.

"Bahmut este un loc pe care mulți voluntari îl evită, nu îndrăznesc să se ducă acolo, pentru că e prea periculos. Ce presupune să mergi acolo?", este întrebat britanicul.

"Este nesigur (...) Când te deplasezi pe jos - ceea ce voluntarii fac adesea - ești mult mai vulnerabil, fiindcă ești complet expus. În mașină, ești o țintă, dar ajungi la destinație în două minute și te întorci în două minute, suficient de rapid pentru a nu fi reperat (...) Mi-ar plăcea să nu mă mai duc acolo, dar sunt oameni care vor să plece, așa că sunt gata să merg", spune Chris Parry.

Christopher Parry (28) and Andrew Bagshaw (48) are missing in Soledar. They are volunteers from the UK and New Zealand who evacuate civilians from the front lines. They went missing during an evacuation on Jan. 6. I spoke to them three days earlier in Bakhmut. pic.twitter.com/Ksobg9yZKp