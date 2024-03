Gruparea islamică ISIS a revendicat atacul armat sângeros din Moscova, soldat cu zeci de morţi

Gruparea islamică ISIS a revendicat vineri, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul armat de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi peste 140 de răniți.

Vineri seară înainte de începerea unui concert în mall-ul Crocus din Moscova, cinci bărbați înarmați, toți îmbrăcați în haine de camuflaj au dat buzna în clădirea unde avea loc concertul și au deschis focul asupra oamenilor. Mai întâi i-au împușcat pe gardienii sălii de concert apoi au început să tragă în spectatorii din foaier.

După ce atacatorii au tras în plin au detonat explozibilul. Martorii spun că s-au auzit două explozii apoi au luat foc scaunele din sala de concerte.

Flăcările s-au extins imediat, motiv pentru care la scurt timp după acest atac, pe rețelele de socializare circulau deja imagini cu acoperișul sălii de concerte cuprins aproape în întregime de flăcări. Acesta s-a prăbușit peste oamenii aflați în interior.

În Moscova s-a declanșat Planul Roșu de Intervenție. Măsurile de securitate au fost întărite pe aeroporturile din Moscova.

