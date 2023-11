Scene cutremurătoare în Istanbul! Hagia Sofia riscă să se prăbușească

Hagia Sofia, una dintre cele mai mari atracții din Istanbul, Turcia, dar și un simbol puternic al credinței musulmane, riscă să se prăbușească.

Au fost surprinse imagini cu momentul în care bucăți din tavanul moscheii au început să cadă chiar lângă vizitatori, punându-i în pericol.

Totul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere. Videoclipul șocant este din septembrie 2022, însă imaginile au fost difuzate abia astăzi.

În cadrul acestora, vizitatorii pot fi văzuți alergând cu frică pentru a evita ca bucățile de beton să cadă aproape lângă ei.

Oficialii susțin că acest lucru este din cauza umidității create de mulțime, dar nu sunt luate măsuri de precauție.

Comentând materialul vizual, președintele Consiliului de Administrație al Asociației de Istoria Artei (Sanat Tarihi Derneği STD), Serif Yasar, a subliniat că dacă Hagia Sofia nu este restaurată, se va prăbuși odată cu primul cutremur, potrivit greekcitytimes.com.

