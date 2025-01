Hamas a publicat o înregistrare video cu una dintre ostaticele răpite pe 7 octombrie 2023, aflată încă în Gaza

Aripa armată a Hamas a publicat, sâmbătă, o nouă înregistrare video cu una dintre persoanele răpite pe 7 octombrie 2023 în timpul atacului grupării teroriste împotriva Israelului.

Videoclipul, care durează aproximativ 3 minute şi 30 de secunde şi a cărui dată de înregistrare nu poate fi verificată, arată o tânără care vorbeşte în ebraică şi solicită guvernului israelian să ia măsuri pentru a obţine eliberarea sa.

Familia ostaticei Liri Albag, o israeliancă în vârstă de 19 ani, a autorizat publicarea capturilor de ecran din înregistrarea video, potrivit Families Forum, principala asociaţie a rudelor ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza.

„Facem apel la prim-ministru, la liderii mondiali şi la toţi factorii de decizie: este timpul să luaţi decizii ca şi cum propriii voştri copii ar fi acolo”, a afirmat familia Albag într-o declaraţie.

Tânăra a fost răpită în timp ce îşi făcea serviciul militar la baza Nahal Oz din sudul Israelului, împreună cu alte şase femei soldat, dintre care cinci sunt încă ţinute captive. Forumul Familiilor a declarat într-o declaraţie că acest semn de viaţă este „dovada dură şi incontestabilă a necesităţii urgente de a aduce ostaticii acasă”.

Un miting pentru eliberarea ostaticilor urmează să aibă loc la Tel Aviv, ca în fiecare sâmbătă de peste un an, precum şi la Ierusalim şi în alte oraşe din Israel.

