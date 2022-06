Povestea lui Igor, fostul bancher al Gazprombank, care luptă cu arma în mână împotriva Moscovei | "Rusia se va rupe!"

Gazprombank este banca unde Vladimir Putin obligă companiile vestice să-și deschidă conturi în ruble, dacă vor să acceseze importurile energetice rusești.

Nexta_tv relatează că fostul bancher, care a părăsit Rusia și a venit în Ucraina la scurt timp după lansarea invaziei, s-a alăturat Legiunii "Libertatea Rusiei", creată în martie anul curent din foști soldați în armata Federației Ruse.

La aproape două luni după ce a trecut în Ucraina, Igor Volobuev și-a spus povestea într-un interviu pentru Reuters.

Volobuev, un bărbat de 50 de ani, afirma la momentul respectiv că a simțit nevoia să treacă la acțiune din cauza rădăcinilor sale ucrainene.

El s-a născut în localitatea Ohtîrka din regiunea Sumî, unde forțele ruse au intervenit la sfârșitul lunii februarie.

Dezertarea sa din establishmentul rus a fost privită ca extraordinară la momentul respectiv, date fiind pozițiile Gazprom și Gazprombank în relațiile de putere din țară.

De asemenea, cazul lui Volobuev ilustrează legăturile familiale strânse dintre cele două țări.

"Am venit aici pentru a-mi apăra patria (...) Orașul meu natal a fost dintre primele care au fost lovite de bombardamente", a spus fostul bancher în interviu.

El a sosit în Ucraina pe 2 martie și a declarat la graniță că vrea să se alăture forței de apărare teritorială a Ucrainei.

A fost inițial respins, ucrainenii spunând la momentul respectiv că au destui oameni cu experiență militară.

Volubuev a refuzat să detalieze cum a reușit să ajungă la Kiev.

El a discutat cu jurnaliștii Reuters în Piața Independenței din capitala ucraineană.

Piața Independenței este căminul spiritual al mișcării de protest Euromaidan care în februarie 2014 l-a răsturnat de la putere pe Viktor Ianukovici, președintele susținut de Moscova.

Drept răspuns, Rusia a invadat și anexat Crimeea la scurt timp și i-a susținut militar și financiar pe separatiștii din Donețk și Lugansk.

