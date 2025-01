Imagini apocaliptice din orașul Torețk, pe care rușii se chinuie să îl cucerească. „Folosesc tactica pământului pârjolit”

Rușii folosesc tactică distrugerii totale, „a pământului pîrjolit” în orașul ucrainean Torețk, din estul Ucrainei. Este un oraș strategic de pe linia actuală a frontului din est. Potrivit comandanților ucraineni, citați de Newsweek, în oraș se poartă lupte grele.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini apocaliptice, filmate din dronă, cu ruinele orașului Torețk. Moscova „folosește tactica distrugerii totale a tuturor clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, a declarat comandantul interimar al unității ucrainene de operațiuni speciale „Tsunami” care luptă la Torețk, care poartă indicativul Mansur.

De asemenea, potrivit Kyiv Independent, trupele ruse se deghizează în civili pentru a ocoli pozițiile militare ucrainene din oraș. După ce trec de pozițiile ucrainene, soldații ruși deghizați în civili fie așteaptă întăriri, fie folosesc mine antitanc pentru a ataca pozițiile ucrainene.

Toretsk, once a flourishing city. Now wiped off the face of the earth. pic.twitter.com/gtu0Dzsi3V